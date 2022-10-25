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環團再抗議 拿薯泥潑莫內名畫 丟蛋糕在查理蠟像

編譯羅方妤／綜合24日電
環保運動人士23日在德國波茨坦的巴貝里尼博物館，朝法國畫家莫內的畫作潑灑馬鈴薯泥。（取材自推特）
環保運動人士23日在德國波茨坦的巴貝里尼博物館，朝法國畫家莫內的畫作潑灑馬鈴薯泥。（取材自推特）

英國國家美術館的梵谷名畫「向日葵」14日遭兩名環保人士潑番茄汁後，德國西北部布蘭登堡邦波茨坦（Potsdam）巴貝里尼博物館（Barberini Museum）的莫內名畫「乾草堆」（Les Meules），被兩名環保人士潑馬鈴薯泥。不過，畫作有玻璃保護，初步判定未受損，警方已拘留兩人，畫作將於26日重新展出。

英國天空新聞報導，環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）兩名人士23日穿著橘色反光背心，在巴貝里尼博物館朝價值1億1000萬美元的莫內名畫「乾草堆」潑馬鈴薯泥，又將自己的手黏在畫作下方的牆壁上，抗議化石燃料開採。抗議方式與對梵谷名畫「向日葵」潑番茄汁的環保人士非常相似。

一名環保人士朝困惑的群眾大吼：「被潑在畫作上的馬鈴薯泥會促使你們聆聽我們的訴求嗎？如果我們必須為食物而戰，這幅畫作將變得一文不值。你們何時才終於要開始聆聽我們的訴求？」

德新社（DPA）稱涉案的共有四人，警方也告訴德新社他們已針對此事作出回應，但沒有提供關於逮捕和指控嫌犯的細節。

莫內（Claude Monet）的代表作之一「乾草堆」（Les Meules）在波茨坦（Potsdam）的巴貝里尼博物館（Museum Barberini）展出，是億萬富翁普萊特納（Hasso Plattner）收藏的一部分，永久出借給博物館。

這幅畫在2019年一次拍賣中，以1億1100萬美元的價格售出，創下莫內畫作拍賣價格的最高紀錄。

兩名抗議人士身穿黑色上衣和橘色背心，朝畫作潑灑馬鈴薯泥，然後蹲在畫前，將各自的一隻手黏在牆上。

其中一名抗議人士說：「畫作沾上馬鈴薯泥你們才願意聽我們的訴求嗎？如果我們不得不為食物而戰，這幅畫將一文不值。」

此外，英國BBC報導，兩名來自反石油組織「Just Stop Oil」的環保人士24日早上進入倫敦杜莎夫人蠟像館，向英王查理三世蠟像臉上丟蛋糕，兩人也因此被捕。

Just Stop Oil事後在推特上傳影片，並指遭逮捕的兩人是該組織的支持者，要求政府停止核發新的油氣開發許可證

影片中顯示兩名穿著寫有「Just Stop Oil」白T恤的環保人士，將蛋糕砸向查理三世蠟像的臉部。倫敦警方表示，已有4人因刑事破壞被捕。

「Just Stop Oil」上周有兩人爬上橫跨泰晤士河的伊麗莎白二世女王大橋（Queen Elizabeth II Bridge）鋼纜，導致大橋暫時封閉。

博物館 英國 查理三世

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