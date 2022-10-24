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現場慘況畫面曝 緬甸軍政府空襲克欽叛軍音樂會釀60死

編譯張君堯／即時報導
緬甸軍政府近日對一場叛軍「克欽獨立組織」叛軍舉辦的音樂會發動空襲，據活動主辦人員和救援人員提供的說法，最終這場襲擊殺死包括演奏的音樂家在內等60人。(美聯社、取材自推特)
緬甸軍政府近日對一場叛軍「克欽獨立組織」叛軍舉辦的音樂會發動空襲，據活動主辦人員和救援人員提供的說法，最終這場襲擊殺死包括演奏的音樂家在內等60人。(美聯社、取材自推特)

緬甸軍政府近日對一場叛軍「克欽獨立組織」（Kachin Ethnic Group）叛軍舉辦的音樂會發動空襲，據活動主辦人員和救援人員提供的說法，這場襲擊殺死包括演奏的音樂家在內等60人。

衛報報導，這場空襲發生在23日晚間8點左右，當時克欽獨立組織正為成立62周年舉行盛大的慶祝活動、吸引300至500人參加，地點則選在其武裝部隊「克欽獨立軍」的軍事訓練基地、位於仰光以北600英里（約965公里）的偏遠山區。

負責這場活動的「克欽藝術家協會」發言人告訴美聯社，軍機在晚上8點左右突然朝他們投擲炸彈，導致台上1名克欽族歌手和鋼琴手死亡，此外罹難者還包括士兵、廚師、礦石企業家和其他平民等，出於害怕被報復而不願透露姓名的發言人還補充說「死者中至少有10名克欽族軍事和商業要員」。

這場空襲的傷亡人數是自去年2月軍政府奪取政權、推翻民選政府以來軍方單次空襲中造成的最高傷亡人數。雖然尚無法獨立核實事件細節，但同情克欽族遭遇的媒體發布據稱是襲擊後果的影片，只見處處是裂開和倒塌的木板、受損的摩托車、塑膠椅和其他散落在地上的碎片。

據悉，政府安全部隊甚至在空襲結束後「阻止傷員被送往附近城鎮的醫院接受治療」。目前軍方或政府媒體尚未立即回應。

聯合國駐緬甸辦事處表示對空襲的報導「深感關切和悲痛」。國際特赦組織則提出警告，稱「這次空襲顯示政府不斷升級的鎮壓模式，軍方在不斷升級的針對對手的行動中表現出對平民生命的無情漠視，很難相信軍方不知道這次襲擊現場有大量平民存在」。

緬甸 聯合國

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