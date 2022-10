梵谷「向日葵」遇襲後又有名畫遭殃 這次苦主是「他」

繼英國 國家美術館的荷蘭名畫家梵谷名畫「向日葵」14日遭兩名環保人士潑番茄之後,又有名畫遭環保人士襲擊。這次遭殃的是德國西北部布蘭登堡邦波茨坦(Potsdam)巴貝里尼博物館 (Barberini Museum)的印象派大師莫內名畫「乾草堆」(Les Meules),畫作被兩名環保人士潑馬鈴薯泥。不過,畫作有玻璃保護,初步判定未受損,警方也已拘留兩人。

英國天空新聞報導,環保抗議組織「最後一代」(LastGeneration)兩名人士23日穿著橘色反光背心,在巴貝里尼博物館朝價值1億1000萬美元的莫內名畫「乾草堆」潑馬鈴薯泥,又將自己的手黏在畫作下方的牆壁上,抗議化石燃料開採。抗議方式與對梵谷名畫「向日葵」潑番茄汁的環保人士非常相似。

一名環保人士朝困惑的群眾大吼:「被潑在畫作上的馬鈴薯泥會促使你們聆聽我們的訴求嗎?如果我們必須為食物而戰,這幅畫作將變得一文不值。你們何時才終於要開始聆聽我們的訴求?」

德新社(DPA)稱涉案的共有四人,警方也告訴德新社他們已針對此事作出回應,但沒有提供關於逮捕和指控嫌犯的細節。館方表示,由於畫作受到玻璃保護,環保人士沒有造成任何破壞,預計會在26日重新展出。

