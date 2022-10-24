梵谷「向日葵」遇襲後又有名畫遭殃 這次苦主是「他」

德國西北部布蘭登堡邦波茨坦巴貝里尼博物館的印象派大師莫內名畫「乾草堆」被兩名環保人士潑馬鈴薯泥。（Getty Images）

繼英國 國家美術館的荷蘭名畫家梵谷名畫「向日葵」14日遭兩名環保人士潑番茄之後，又有名畫遭環保人士襲擊。這次遭殃的是德國西北部布蘭登堡邦波茨坦（Potsdam）巴貝里尼博物館 （Barberini Museum）的印象派大師莫內名畫「乾草堆」（Les Meules），畫作被兩名環保人士潑馬鈴薯泥。不過，畫作有玻璃保護，初步判定未受損，警方也已拘留兩人。

英國天空新聞報導，環保抗議組織「最後一代」（LastGeneration）兩名人士23日穿著橘色反光背心，在巴貝里尼博物館朝價值1億1000萬美元的莫內名畫「乾草堆」潑馬鈴薯泥，又將自己的手黏在畫作下方的牆壁上，抗議化石燃料開採。抗議方式與對梵谷名畫「向日葵」潑番茄汁的環保人士非常相似。

一名環保人士朝困惑的群眾大吼：「被潑在畫作上的馬鈴薯泥會促使你們聆聽我們的訴求嗎？如果我們必須為食物而戰，這幅畫作將變得一文不值。你們何時才終於要開始聆聽我們的訴求？」

德新社（DPA）稱涉案的共有四人，警方也告訴德新社他們已針對此事作出回應，但沒有提供關於逮捕和指控嫌犯的細節。館方表示，由於畫作受到玻璃保護，環保人士沒有造成任何破壞，預計會在26日重新展出。