梵谷「向日葵」遇襲後又有名畫遭殃 這次苦主是「他」
繼英國國家美術館的荷蘭名畫家梵谷名畫「向日葵」14日遭兩名環保人士潑番茄之後，又有名畫遭環保人士襲擊。這次遭殃的是德國西北部布蘭登堡邦波茨坦（Potsdam）巴貝里尼博物館（Barberini Museum）的印象派大師莫內名畫「乾草堆」（Les Meules），畫作被兩名環保人士潑馬鈴薯泥。不過，畫作有玻璃保護，初步判定未受損，警方也已拘留兩人。
英國天空新聞報導，環保抗議組織「最後一代」（LastGeneration）兩名人士23日穿著橘色反光背心，在巴貝里尼博物館朝價值1億1000萬美元的莫內名畫「乾草堆」潑馬鈴薯泥，又將自己的手黏在畫作下方的牆壁上，抗議化石燃料開採。抗議方式與對梵谷名畫「向日葵」潑番茄汁的環保人士非常相似。
一名環保人士朝困惑的群眾大吼：「被潑在畫作上的馬鈴薯泥會促使你們聆聽我們的訴求嗎？如果我們必須為食物而戰，這幅畫作將變得一文不值。你們何時才終於要開始聆聽我們的訴求？」
德新社（DPA）稱涉案的共有四人，警方也告訴德新社他們已針對此事作出回應，但沒有提供關於逮捕和指控嫌犯的細節。館方表示，由於畫作受到玻璃保護，環保人士沒有造成任何破壞，預計會在26日重新展出。
NEW - Mashed potato attack on $110 million Monet painting in Germany.F1C">pic.twitter.com/dK8YCB2F1C— Disclose.tv (@disclosetv) October 23, 2022
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