伊朗原子能組織電郵遭駭資料外洩 駭客：挺女權行動

伊朗原子能組織的電子郵件主機遭駭客集團「黑色賞金」駭入，相關資料與合約外流，黑色賞金聲稱此次行動是對伊朗女權運動的支持。（美聯社）

伊朗 頭巾示威邁入第六周，路透報導，伊朗原子能組織旗下公司的電子郵件主機遭駭客 從國外入侵，遭駭的伊朗原子能發展相關資料已在網路上外流。伊朗駭客集團「黑色賞金」（Black Reward）22日在推特上發文表示，這次行動是對伊朗女權運動的支持。

黑色賞金指出，此次外洩的資訊包含布什爾發電廠不同廠區的管理營運時間表、伊朗與俄國原子能專家的護照與簽證資料，還有伊朗與國內外合作夥伴簽署的原子能發展條約。

原子能組織的發言單位表示，外洩的資料並不包含重要訊息，宣稱駭客的舉動不過是想引起大眾注意。不過伊朗當地媒體指出，被駭電子信箱內包含了許多技術性郵件、工作人員的作業行程與廠區的最新情況。

美英法中俄德六國希望與伊朗談判恢復2015年核子協定，但談判陷入膠著。美國官員12日表示，伊朗仍無意恢復協議。

這項協議解除伊朗石油禁運，換取伊朗停止核子計畫。美國前總統川普2018年片面廢除伊朗核子協定，恢復制裁伊朗。

另據中央社引法新社報導，伊朗22日全國罷工、罷市，教師工會並24日全國罷課，靜坐抗議安全部隊在學校的「系統性壓迫」。德國、澳洲、日本、美國等地有示威聲援伊朗人民的抗爭；伊朗內政部副部長則聲稱，抗議活動已進入「末期」。他說：「部分大學有各種的集會，但數量每天都在減少，騷動已進入末期。」

由於伊朗政府擴大鎮壓力道，並加強控管網路，美國政府正在想辦法支持伊朗民間抗議運動。CNN報導，拜登 政府已與SpaceX討論在伊朗境內提供星鏈網路服務。