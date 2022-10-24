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兩韓互控船隻越界 南韓鳴槍示警、北韓開砲驅離

編譯中心／綜合23日電
南韓軍方24日表示，北韓一艘商船越過「北方界線」，也就是南北韓實際的海界，南韓海軍鳴槍警告。圖為南韓、美國和日本10月6日在東海舉行海上聯合演習。（歐新社）
南韓軍方24日表示，北韓一艘商船越過「北方界線」，也就是南北韓實際的海界，南韓海軍鳴槍警告。圖為南韓、美國和日本10月6日在東海舉行海上聯合演習。（歐新社）

韓聯社報導，南韓軍方首爾當地時間24日表示，北韓一艘商船越過「北方界線」(Northern Limit Line)，也就是南北韓實際的海界，南韓海軍鳴槍警告。

南韓聯合參謀本部表示，一艘北韓商船24日清晨3時42分在朝鮮半島西部海域的白翎島附近越界，在南韓海軍發出警告訊息並開槍示警後，朝北後退。北韓船隻經常超過北方界線，北韓長期要求將此界線往南移。

不過，北韓軍方聲稱，一艘南韓軍艦在24日3時50分越過西部海界2.5至5公里，朝鮮人民軍向這艘軍艦開砲示警。北韓官方媒體引述朝鮮人民軍一名發言人的聲明說，「我們除了開砲和用擴音器廣播外，再度向在海上挑釁的敵人嚴厲示警」。

此外，北韓今年試射飛彈的次數已創下紀錄，同時美國和南韓官員表示，北韓似乎準備進行2017年以來的首次核彈試爆。美國與南韓、日本加強軍力展示，包括出動一艘美國航空母艦進行海軍演習，以及舉行多年來首次的野戰演習，這場軍演將持續至28日。韓聯社23日報導，南韓軍方消息人士透露，美軍除了派出F-35B、F-16等100多架戰鬥機參與美韓聯合軍演，名列美國三大戰略轟炸機的B-1B也可能加入。

美日韓加強軍力展示，並時隔多年再舉行野戰演習。韓國軍方消息人士透露，美軍除了派出...
美日韓加強軍力展示，並時隔多年再舉行野戰演習。韓國軍方消息人士透露，美軍除了派出F-35B、F-16等100多架戰鬥機參與美韓聯合軍演，名列美國三大戰略轟炸機的B-1B也可能加入。圖為B-1B轟炸機在任務期間飛越太平洋時攝。（摘自美國空軍官網）

路透報導，美國軍方證實，空軍B-1B轟炸機已臨時部署到關島以加入「轟炸機特遣隊」任務。這是這種長程轟炸機今年第2次部署到關島，以因應北韓再次試爆核彈的隱約可能性。B-1B與B-52、B-2同列美國三大戰略轟炸機。

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