普亭罹癌疑雲再起？手背疑有靜脈注射痕跡 官媒急刪畫面

俄國 總統普亭 罹癌和罹患帕金森氏症等重病傳言不斷,英國太陽報指出,普亭在一支俄國宣傳影片中被拍到手背疑似有靜脈注射痕跡,使普亭罹癌和身體有嚴重疼痛傳言再起。儘管畫面已被俄國官媒刪除,但烏克蘭 基輔郵報特派員斯馬特(Jason Jay Smart)早已將畫面截圖發布在推特,引發熱烈討論。

影片中的場合可能是普亭20日在一個俄軍訓練營示範狙擊槍射擊。斯馬特也發表另外兩支相關影片,聲稱「一支帶有大量浮水印的影片可能是為了掩蓋普亭手背的畫面,而另一支根本沒拍到普亭的手」。而俄國官媒火速刪除相關畫面,更引人猜測普亭健康狀況不佳。

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺



Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud