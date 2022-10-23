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普亭罹癌疑雲再起？手背疑有靜脈注射痕跡 官媒急刪畫面

編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭（右二）罹癌和罹患帕金森氏症等重病傳言不斷。（美聯社）
俄國總統普亭（右二）罹癌和罹患帕金森氏症等重病傳言不斷。（美聯社）

俄國總統普亭罹癌和罹患帕金森氏症等重病傳言不斷，英國太陽報指出，普亭在一支俄國宣傳影片中被拍到手背疑似有靜脈注射痕跡，使普亭罹癌和身體有嚴重疼痛傳言再起。儘管畫面已被俄國官媒刪除，但烏克蘭基輔郵報特派員斯馬特（Jason Jay Smart）早已將畫面截圖發布在推特，引發熱烈討論。

影片中的場合可能是普亭20日在一個俄軍訓練營示範狙擊槍射擊。斯馬特也發表另外兩支相關影片，聲稱「一支帶有大量浮水印的影片可能是為了掩蓋普亭手背的畫面，而另一支根本沒拍到普亭的手」。而俄國官媒火速刪除相關畫面，更引人猜測普亭健康狀況不佳。

普亭在一支俄國宣傳影片中被拍到手背疑似有靜脈注射痕跡（紅圈處），遭烏克蘭基輔郵報...
普亭在一支俄國宣傳影片中被拍到手背疑似有靜脈注射痕跡（紅圈處），遭烏克蘭基輔郵報特派員斯馬特截圖發布推特。（取材自推特）

普亭 俄國 烏克蘭

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