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制中 日澳15年來首次更新安保宣言 還要在澳北聯合軍演

編譯中心／綜合22日電
日本首相岸田文雄（右）22日與澳洲總理艾班尼斯（左）一同造訪澳洲伯斯的國王公園，並摟著澳洲國寶之一的無尾熊合影留念。（Getty Images）
日本首相岸田文雄（右）22日與澳洲總理艾班尼斯（左）一同造訪澳洲伯斯的國王公園，並摟著澳洲國寶之一的無尾熊合影留念。（Getty Images）

日本澳洲22日簽署新一份安全保障合作共同宣言，這份新雙邊安全協議，反映在中國日益擴張下，區域安全的前景不斷惡化。

日本首相岸田文雄與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在澳洲西部城市伯斯（Perth）會談約2小時，兩人會後簽署新的「日澳安全保障共同宣言」（Joint Declaration on Security Cooperation）。

這是日澳繼2007年以來，時隔約15年再度簽署有關安全保障合作的共同宣言。

這份宣言是以岸田今年1月與當時的澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）達成的一份「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement）為基礎。該份協定消弭兩國在彼此本土舉行聯合軍事演習的障礙，這也是1960年日本與美國簽署駐日美軍地位協定以來，日本第一份允許外國軍隊出現在本土的協定。

日本並宣布，在新合作宣言下，日本陸海空自衛隊將首次與澳軍展開共同訓練與演習，地點在澳洲北部。

美聯社報導，自從澳洲與日本2007年簽署第一份安全合作宣言以來，中國的國防預算已經成長超過4倍。岸田表示，日澳簽署的新共同宣言，將為兩國未來10年的安保合作指引方向。

日本放送協會（NHK）報導，岸田也與艾班尼斯再度確認台灣海峽和平與穩定的重要性，並就敦促和平解決兩岸問題進行協商。

岸田參加這次年度日澳雙邊峰會，是他在艾班尼斯政府5月當選以來，兩人第四度會面。這次峰會選擇在西澳州（Western Australia）首府伯斯舉行，象徵兩國經濟方面的緊密連結。西澳州不僅供應日本大量液化天然氣（LNG），也生產日本烏龍麵的原料小麥。

日本與澳洲也同意強化能源安全合作。日本約四成液化天然氣的進口依賴澳洲，在煤炭部分的依存度更高達約七成。受烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，能源價格高漲，岸田希望澳洲方面能穩定出口液化天然氣等能源給日本。

日本與澳洲同時簽署重要的礦產合作協議，強化日本製造業的原料供應鏈。

據中央社引述法新社報導，澳洲和日本掌握的海外情報人員及外國線人，都未達到參與全球主要情報聯盟所需水準。

但據澳洲智庫「澳洲國際事務協會」主任威克菲德（Bryce Wakefield）的說法，澳洲和日本都擁有強大的資訊與地理空間能力，也就是電子竊聽工具和高科技衛星，可蒐集對手的寶貴情報。

威克菲德表示，這份新合作宣言顯示，日本對於安全事務領域愈來愈積極。部分專家甚至認為，這份宣言是日本朝加入澳洲、英國、加拿大、紐西蘭、美國共組的情報分享結盟「五眼聯盟」（Five Eyes）邁出一步。

日本 澳洲 天然氣

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