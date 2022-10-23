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加國限槍新規 禁止買賣轉讓

編譯中心／綜合22日電
加拿大境內禁止販售、購買或轉讓手槍的規定21日生效，總理杜魯多表示：「我們已凍結這個國家的手槍市場。」（路透）
加拿大境內禁止販售、購買或轉讓手槍的規定21日生效，總理杜魯多表示：「我們已凍結這個國家的手槍市場。」（路透）

加拿大境內禁止販售、購買或轉讓手槍的規定21日生效，總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，這項措施建立在該國先前致力禁止手槍進口的基礎上。

路透報導，杜魯多辦公室表示，加國今年5月宣布凍結手槍持有權，並提案針對實施該國40年來最嚴格槍枝管控措施進行立法，作為杜魯多解決槍枝暴力計畫其中一環。

但這項槍支持有權凍結案遭西部亞伯達省（Alberta）政府批評。亞伯達省政府先前已表示將抵制渥太華當局所提其他槍枝管制措施。

杜魯多在卑詩省（British Columbia）薩里市（Surrey）的記者會中表示：「我們已凍結這個國家的手槍市場。」槍枝暴力受害者家屬及其他倡議人士也出席記者會。

據杜魯多辦公室指出，新規禁止民眾在加國境內購買、販售或轉讓手槍，並禁止民眾將新取得的手槍攜入加國。

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，這是加國針對槍枝暴力在一代人的時間內最重大的行動。

杜魯多所屬執政自由黨（Liberal Party）政府提出C-21號法案對抗槍枝暴力，總理辦公室表示，雖然相關立法還在辯論中，但這將有助於「保護加拿大民眾安全」。今年8月，加拿大在法律通過前已禁止槍枝進口。

杜魯多 加拿大 槍支

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