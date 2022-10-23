對抗北韓中國 日分階段提升防禦

位於東京防衛省旁的愛國者三型（PAC 3）防空飛彈。（Getty Images）

日本 防衛省21日罕見公布，根據試算目前用來攔截彈道飛彈的飛彈數，僅達必要量約6成。日媒分析，防衛省有意訴求擴充飛彈攔截能力必要性，增加預算 編列金額。

日本共同社報導，防衛省對外公布現有彈藥量占比相當罕見。有鑑北韓 及中國持續研發飛彈，日本一旦遭受攻擊有可能無法充分攔截，防衛省稱「希望盡速改善」。

就在日本政府預定12月修訂「國家安全保障戰略」等3份文件，以及正式編列2023年中央政府總預算案前，防衛省此舉有訴求擴充飛彈攔截能力必要性之意。

日本目前的飛彈防禦體系由兩個層面組成，分別是配備在海上自衛隊神盾艦上的標準3型（SM-3）飛彈，及部署在地面上的愛國者三型（PAC-3）防空飛彈。

產經新聞報導，防衛省公布飛彈數量占比，讓外界再度得知恐有無法充分發揮防禦戰力之虞，以及防衛省目前面臨嚴重預算不足的狀況。

防衛省同日宣布決定分5年期和10年期兩階段提升防衛力，包括5年內提高國產12式（Type 12）地對艦巡航飛彈射程，以及爭取10年擁有應對中國等國高超音速武器及小型無人機的防空能力。防衛省又呼籲緊急補充飛彈應對中國、北韓的軍事威脅。

日本明海大學教授小谷哲男在新聞網頁下方留言，稱擁有多少攔截飛彈數量本應保密，以免敵方趁機發動飽和攻擊，防衛省罕見做法應是有增加防衛預算的政治壓力。