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爭英相 蘇納克過門檻 強生抵英拉票

編譯羅方妤／綜合22日電
英國前首相強生（左）22日搭機返回英國，在倫敦附近蓋維克機場揮手致意。（路透）
英國前首相強生（左）22日搭機返回英國，在倫敦附近蓋維克機場揮手致意。（路透）

英國保守黨黨主席選舉24日截止登記，原本跟家人在多明尼加度假的前首相強生隨即搭機提前返國，力拚東山再起，還刻意搭經濟艙，走庶民風。

負責選務的委員會將成為候選人的門檻設在取得100位國會議員上，先前有消息指出強生已獲百人提名，但目前只有前財相蘇納克率先達標。強生在國會的鐵票在60至65席間，要跨過門檻還需要加把勁，才能上演前首相對決前財相的戲碼。不過，蘇納克與強生都尚未正式宣布參選，目前只有前國防大臣摩丹特21日宣布參選。

強生和蘇納克以及各自的支持者勢同水火。一名強生的支持者說：「除了蘇納克，支持任何人都可以」；一名蘇納克的支持者則說：「想到強生要回鍋就讓人想吐」。蘇納克的請辭，被視為壓垮強生政權的最後一根稻草。

強生本人也是問題重重，「派對門」等醜聞纏身，保守黨前黨魁海格21日表示，強生回歸可能是他身為保守黨黨員近半世紀以來聽過最糟糕的想法，這會導致保守黨陷入「死亡螺旋」。

前副首相拉布則說：「保守黨不能走回頭路，不能再回到強生的肥皂劇戲碼」。

英國天空新聞一名記者搭乘22日抵達倫敦的班機，稱強生在機上被一些乘客喝倒采。

對強生而言，這是一次非比尋常的政治生涯復活。強生下台時抱怨同僚「中途改變遊戲規則」，不允許他做滿一個任期。

強生政府可能回鍋對許多保守黨人而言是兩極分化的問題，保守黨6年內換了4位首相後，內部分歧嚴重。

對一些保守黨國會議員而言，強生是個能贏得選票的人，基層號召力強大。但對其他人而言，強生是個有毒的人物，質疑他是否能說服數10名不再支持他的黨內議員相信，他是能團結保守黨並扭轉衰落命運的人。

保守黨預計速戰速決，只花一周時間就選出新黨魁。24日最多只會有3名候選人能參加第一輪的議員投票，進入決選的兩名候選人將在28日由黨員選出新黨魁。

英國前財政大臣蘇納克率先跨越取得100位國會議員支持的參選保守黨黨魁門檻。（路透...
英國前財政大臣蘇納克率先跨越取得100位國會議員支持的參選保守黨黨魁門檻。（路透）

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