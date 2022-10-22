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「Better Call Boris」烏克蘭政府推特梗圖挺強生回鍋捅馬蜂窩

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭政府的官方推特帳號20日晚間貼出梗圖，明顯表達他們支持英國前首相強生回鍋，但隨即受到強烈反彈，不久之後就自行匆忙刪掉了推文。（照片翻攝：Telegraph.co.uk）
烏克蘭政府的官方推特帳號20日晚間貼出梗圖，明顯表達他們支持英國前首相強生回鍋，但隨即受到強烈反彈，不久之後就自行匆忙刪掉了推文。（照片翻攝：Telegraph.co.uk）

英國首相特拉斯日前宣布辭職下台，前財相蘇納克、前首相強生與現任下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）躍升為熱門接棒人選。烏克蘭政府的官方推特帳號20日晚間貼出一張梗圖，明顯表達他們支持強生回鍋，但隨即受到英國政界與傳媒界的反彈，不久之後就自行匆忙刪掉了推文。

每日電訊報與赫芬頓郵報英國版21日報導，從烏克蘭政府官方推特帳號發出的原始推文截圖可見，強生的臉龐被修到熱門Netflix影集《絕命律師》（Better Call Saul）的其中一張宣傳海報上，幾乎蓋住了演員奧登科克（Bob Odenkirk）飾演的主角索爾．古德曼（Saul Goodman），一旁則把影集名稱改成了「Better Call Boris」。

根據報導，《絕命律師》是關於一位刑事律師為了讓自己的委託人擺脫困境，從而轉向邪惡的手段。儘管烏克蘭政府此舉將梗圖外交（Meme diplomacy）提升到新高度，卻只有寥寥推文表示支持，多數回覆則譴責這條幾乎不加掩飾（thinly-veiled）的推文干預英國政治。

例如，艾塞克斯大學法學教授皮爾斯（Steve Peers）回覆，「你們有沒有考慮過不要對其他國家的政治過程發表意見，以求不要疏遠你的廣泛支持基礎，還有因為你根本不懂這裡發生了什麼事？」。

南安普敦大學公衛副教授艾爾文則寫道，「這是難以置信的冒犯」。《NationalWorld》編輯昆恩（Andrew Quinn）也在回覆痛批這條推文是「完全丟人，對所有支持烏克蘭與歡迎烏克蘭難民到他們家的英國人是一記真正的耳光。這樣一條欠考慮的推文，噁心」。

工黨黨魁施凱爾爵士（Keir Starmer）受訪時表示，「我對這推文感到驚訝，但在他們面臨的處境下，我的絕對重點是在提供烏克蘭我們所能給的一切支持」。

烏克蘭 英國 推特

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