我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議

編譯中心／綜合21日電
英國首相特拉斯20日在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相、在任僅45天，不過他仍取得餘生每年11.5萬英鎊的公共職務津貼的資格。（路透）
英國首相特拉斯20日在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相、在任僅45天，不過他仍取得餘生每年11.5萬英鎊的公共職務津貼的資格。（路透）

英國首相特拉斯（Liz Truss）昨在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相、在任僅45天，不過她仍取得餘生每年11.5萬英鎊（約12.8萬美元）的公共職務津貼的資格。

紐時報導，儘管特拉斯的任職時間很短，但仍有資格獲得所謂的「公共職責津貼」（Public Duty Costs Allowance）。根據政府網站，這是一項政府用於補償首相在卸下職務後「因先前在公共生活中的特殊地位」而產生的工資成本。

然而這引起部分政治反對者的蔑視，並要求拒絕支付這筆付款，因為他們認為特拉斯在英國政治和經濟動盪中扮演的角色不夠充分。自由黨內閣辦公室發言人賈丁指出，「不可能允許她像前幾任首相一樣獲得每年11.5萬英鎊，他們之前都擔任首相長達2年多」，更補充說「這是一場經濟災難，保守黨正在讓納稅人為此買單」。英國大學及學院工會秘書長格雷迪呼籲，特拉斯英主動放棄領取津貼。

自1991年首相柴契爾夫人辭職後，這筆款項一直是標準支出，包括前首相梅傑和布萊爾目前每年都能獲得這筆11.5萬英鎊的津貼。至於前首相強生也有資格獲得這項津貼，但他自7月辭職以來收到的金額尚未公開，假使特拉斯接受的話，將成為第6位獲得終身津貼的前英國首相。

回顧特拉斯從政生涯，可說是崛起得慢，墜落得快。她的行事風格，或許可由弟弟法蘭西斯的兒時回憶看出：「玩『大富翁』的時候，姊姊是一定要贏的，她會設計一些包贏的方式。如果發現大勢已去，她會直接閃人，不會留下來承受敗果。」在開除財相夸騰後，特拉斯銷聲匿跡了一陣子，再度出現時僅簡短道歉，並宣稱自己會戰鬥到底，不過最後仍被迫下台。

特拉斯不只是英國史上任期最短的首相，她還是已故女王伊麗莎白二世任命的最後一位首相，也是女王登基70年來的第15位。而由於她的請辭，新王查理三世即位後沒多久就有機會首度任命新首相。

特拉斯 英國 查理三世

上一則

查理三世水彩版畫拍出6400元 複製品比估價高10倍

下一則

烏俄赫爾松交火 互控攻擊水壩「恐淹80村」

延伸閱讀

英國首相寶座爭奪戰 下議院領袖莫當特宣布角逐

英國首相寶座爭奪戰 下議院領袖莫當特宣布角逐
英國防大臣不挑戰首相大位 傾向支持強生

英國防大臣不挑戰首相大位 傾向支持強生
英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道
「歡迎來到英大利」 特拉斯下台後的經濟學人封面挨轟

「歡迎來到英大利」 特拉斯下台後的經濟學人封面挨轟

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首