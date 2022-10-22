特拉斯在任僅45天 終身可年領12.8萬津貼惹議

英國首相特拉斯20日在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相、在任僅45天，不過他仍取得餘生每年11.5萬英鎊的公共職務津貼的資格。（路透）

英國 首相特拉斯 （Liz Truss）昨在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相、在任僅45天，不過她仍取得餘生每年11.5萬英鎊（約12.8萬美元）的公共職務津貼的資格。

紐時報導，儘管特拉斯的任職時間很短，但仍有資格獲得所謂的「公共職責津貼」（Public Duty Costs Allowance）。根據政府網站，這是一項政府用於補償首相在卸下職務後「因先前在公共生活中的特殊地位」而產生的工資成本。

然而這引起部分政治反對者的蔑視，並要求拒絕支付這筆付款，因為他們認為特拉斯在英國政治和經濟動盪中扮演的角色不夠充分。自由黨內閣辦公室發言人賈丁指出，「不可能允許她像前幾任首相一樣獲得每年11.5萬英鎊，他們之前都擔任首相長達2年多」，更補充說「這是一場經濟災難，保守黨正在讓納稅人為此買單」。英國大學及學院工會秘書長格雷迪呼籲，特拉斯英主動放棄領取津貼。

自1991年首相柴契爾夫人辭職後，這筆款項一直是標準支出，包括前首相梅傑和布萊爾目前每年都能獲得這筆11.5萬英鎊的津貼。至於前首相強生也有資格獲得這項津貼，但他自7月辭職以來收到的金額尚未公開，假使特拉斯接受的話，將成為第6位獲得終身津貼的前英國首相。

回顧特拉斯從政生涯，可說是崛起得慢，墜落得快。她的行事風格，或許可由弟弟法蘭西斯的兒時回憶看出：「玩『大富翁』的時候，姊姊是一定要贏的，她會設計一些包贏的方式。如果發現大勢已去，她會直接閃人，不會留下來承受敗果。」在開除財相夸騰後，特拉斯銷聲匿跡了一陣子，再度出現時僅簡短道歉，並宣稱自己會戰鬥到底，不過最後仍被迫下台。

特拉斯不只是英國史上任期最短的首相，她還是已故女王伊麗莎白二世任命的最後一位首相，也是女王登基70年來的第15位。而由於她的請辭，新王查理三世 即位後沒多久就有機會首度任命新首相。