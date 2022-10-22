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國際憂伊朗暴力鎮壓 17歲少年遭近距離射殺

編譯中心／綜合21日電
伊朗近日傳出17歲少年阿迪內紮德死於一場在第二大城市麥什赫德的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。（取材自推特）
伊朗近日傳出17歲少年阿迪內紮德死於一場在第二大城市麥什赫德的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。（取材自推特）

伊朗近日傳出一名17歲少年死於一場在第二大城市麥什赫德（Mashhad）的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。

衛報報導，這名少年名叫阿迪內紮德（Abolfazl Adinezadeh），死亡證明顯示他死於「散彈彈丸造成的肝腎損傷」，醫生更估計這名少年10月8日被擊中時距離槍口不到1公尺。

當局並未對這名少年的死亡發表評論，阿迪內紮德的父親在社群媒體上發布其葬禮影片，並痛心表示：「他犯了什麼罪需要你用24發散彈射在他肚子上？」據悉，阿迪內紮德8日參加示威活動以抗議庫德族女子艾米尼之死，抗議活動一天後阿迪內紮德的父母接到電話，對方要求去警察局接兒子，只是當他們到達時卻發現阿迪內紮德已死亡。

聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼表示，「安全部隊對抗議者的暴力有增無減」。她指出，「一些消息表明在至少7個省有多達23名青少年被實彈、近距離金屬彈丸和致命毆打殺死，還有許多人受傷，多所學校也遭到突擊搜查」。

人權組織今天也示警，因抗議而被捕的社運人士恐怕面臨酷刑甚至死於獄中的風險，有些人在威迫下公開認罪。人權組織阿卜杜拉赫曼．博魯曼德中心指出，囚犯曾「作證稱在審訊過程中被毒打、酷刑、被剝奪食物及乾淨的飲用水」。此外，遭拘留者遭霰彈槍攻擊受傷、骨折，沒有受到醫療照護。

社群媒體 警察 伊朗

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