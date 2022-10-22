國際憂伊朗暴力鎮壓 17歲少年遭近距離射殺
伊朗近日傳出一名17歲少年死於一場在第二大城市麥什赫德（Mashhad）的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。
衛報報導，這名少年名叫阿迪內紮德（Abolfazl Adinezadeh），死亡證明顯示他死於「散彈彈丸造成的肝腎損傷」，醫生更估計這名少年10月8日被擊中時距離槍口不到1公尺。
當局並未對這名少年的死亡發表評論，阿迪內紮德的父親在社群媒體上發布其葬禮影片，並痛心表示：「他犯了什麼罪需要你用24發散彈射在他肚子上？」據悉，阿迪內紮德8日參加示威活動以抗議庫德族女子艾米尼之死，抗議活動一天後阿迪內紮德的父母接到電話，對方要求去警察局接兒子，只是當他們到達時卻發現阿迪內紮德已死亡。
聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼表示，「安全部隊對抗議者的暴力有增無減」。她指出，「一些消息表明在至少7個省有多達23名青少年被實彈、近距離金屬彈丸和致命毆打殺死，還有許多人受傷，多所學校也遭到突擊搜查」。
人權組織今天也示警，因抗議而被捕的社運人士恐怕面臨酷刑甚至死於獄中的風險，有些人在威迫下公開認罪。人權組織阿卜杜拉赫曼．博魯曼德中心指出，囚犯曾「作證稱在審訊過程中被毒打、酷刑、被剝奪食物及乾淨的飲用水」。此外，遭拘留者遭霰彈槍攻擊受傷、骨折，沒有受到醫療照護。
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