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經濟學人封面諷特拉斯「歡迎來到英大利」 惹怒義大利

編譯周辰陽／綜合21日電
英國首相特拉斯辭職下台，著名的「經濟學人」最新一期就聚焦英國政壇亂局，但封面的「歡迎來到英大利」標題與特拉斯的漫畫形象也引來義大利大使的批評。（取材自推特）
英國首相特拉斯辭職下台，著名的「經濟學人」最新一期就聚焦英國政壇亂局，但封面的「歡迎來到英大利」標題與特拉斯的漫畫形象也引來義大利大使的批評。（取材自推特）

英國首相特拉斯昨宣布辭職下台。著名的「經濟學人」（The Economist）周報最新一期就聚焦英國政壇亂局，但封面的「歡迎來到英大利」（Welcome to Britaly）標題與特拉斯的漫畫形象，引來義大利大使的批評，認為是重炒刻板印象。

「經濟學人」最新一期封面可見，特拉斯被畫成古羅馬百夫長，左手舉起捲著義式細麵的叉子，右手拿著英國米字旗圖案的披薩狀盾牌。

據報導，「經濟學人」將「英大利」形容成「一個政局動盪、低成長與屈從於市場的國家」，並提到特拉斯與前財相夸騰等保守黨議員，在2012年合寫了名為「釋放不列顛」（Britannia Unchained）的政治著作，書中用了義大利作為「不該採取方向」的例子，理由是「堵塞的公共服務、低成長與低生產率」。

「經濟學人」的封面激怒了許多義大利人，駐英大使蘭博蒂尼就在致「經濟學人」編輯的公開信寫道，這個封面是「啟發自最古老的刻板印象」。

蘭博蒂尼表示，「雖然義式細麵與披薩是世界上最受歡迎的食物，但作為歐洲的第二大製造國，我們會建議您在下期封面挑選我國在航太、生技、汽車或製藥領域的變化。無論選擇為何，都會把更精確的焦點投射到義大利」。

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