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巴西總統大選 法院限制媒體談候選人貪腐、遇刺

編譯中心／綜合21日電
巴西總統大選10月底對決，選戰充斥著假新聞和言詞侮辱，使得選情更加膠著。（美聯社）
巴西總統大選10月底對決，選戰充斥著假新聞和言詞侮辱，使得選情更加膠著。（美聯社）

10月底巴西總統大選對決，司法機關近日限制新聞媒體談論工黨總統候選人魯拉被定罪一事，以及禁止右翼頻道在第2輪投票前播放總統波索納洛2018年遇刺的紀錄片，引起爭議。

10月30日巴西總統大選第2輪投票，兩名總統候選人魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和波索納洛（Jair Bolsonaro）之間競爭愈演愈烈，法院的一些裁決被質疑是否政治中立。

巴西高等選舉法院17日受理支持魯拉競選的政黨聯盟提出的聲請，裁決限制聖保羅州廣播電台Jovem Pan在節目中談論涉及有關魯拉因巴西石油公司（Petrobrás）貪腐案被定罪的事實，並禁止該電台的新聞記者重複對魯拉的批評，如果違反，電台和記者將每天被罰款巴西幣2萬5000元（約新台幣15萬5000元）。

Jovem Pan廣播電台19日發布聲明：「電台自17日起即受到高等選舉法院審查，不能在電台、電視台和數位平台談論涉及有關工黨總統候選人魯拉被定罪的事實。法院的裁決是，無論在何種情況下都不能在廣播公司的新聞節目中談及這些議題。」

巴西廣播電視公司協會（Abert）和巴西廣播電視協會（Abratel）等都批評高等選舉法院的決定，認為法院的裁決干擾廣播公司的節目編排、新聞內容、思想和意見的傳播自由；選舉法不能作為剝奪新聞和言論自由的工具。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）評論家瓦克（William Waack）說，高等選舉法院在確定涉及假新聞、謊言和誹謗時，言論自由的侷限性在哪，以及區分什麼是錯誤訊息和什麼是意見的做法，存在很大爭議性；有時要求太嚴格反而會引起更糟糕的後果。

18日，選舉法院也禁止影音平台YouTube的右翼頻道在第2輪投票結束前播放波索納洛2018年遇刺的紀錄片「誰下令殺害波索納洛」（Quem mandou matar Jair Bolsonaro），如果違反，將每天每罰款巴西幣50萬元（約新台幣310萬元）。

巴西法學家馬丁斯（Ives Gandra Martins）說，聯邦最高法院和高等選舉法院最近採取主要是反對總統的政治立場，成為最有力的權力機關，無論是立法機關還是行政部門做出的一些決定，都被最高法院推翻。

另外，高等選舉法院最近裁決禁止波索納洛在官邸晨曦宮和總統府高原宮錄製與現場轉播任何選舉政治言論，以及阻止保守派媒體表達觀點的作法，馬丁斯認為都是在干預今年的選舉進程，司法權力在意圖捍衛民主的同時可能越界，變相成為偏袒某一方的政治力量。

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