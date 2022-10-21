誰是英相？蘇納克已過保守黨魁競選門檻 強生趕回英國

英國前財政大臣蘇納克的支持者聲稱，蘇納克已通過參選黨魁所需的100票門檻。（美聯社）

英國 首相特拉斯 宣布請辭後，保守黨魁由誰接替成外界焦點。人在加勒比海地區度假的前首相強生據傳已在返回英國的路上，目前獲得近50名議員支持，而聲勢領先的前財政大臣蘇納克則已獲得近90名議員支持。無論是誰，他們都必須試圖在保守黨籍國會議員間拉到至少100票，才能達到參選黨魁的門檻。

衛報報導，當強生正從加勒比海地區趕回英國爭取國會議員支持之際，蘇納克進度超前，據悉已贏得近90名支持者的力挺，其中包括前外交大臣拉布（Dominic Raab）和前衛生大臣賈維德（Sajid Javid），蘇納克的支持者聲稱他已通過參選黨魁所需的100票門檻。

然而，強生贏得至少六位現任內閣官員的背書，包括國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、北愛爾事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）、商業大臣芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）等，強生的盟友聲稱他將輕鬆達到100票門檻，並正尋求與蘇納克達成「團結協議」，以避免還要投票 相互廝殺。

強生和蘇納克都還沒正式宣布參選，目前只有前防相摩丹特（Penny Mordaunt）正式宣布參選。