自黏名車旁示威 環保人士控職員將展示中心關上走人

LADBible與每日郵報21日報導,9名示威者日前為了抗議氣候變遷,把自己黏到德國 狼堡(Wolfsburg)一間福斯汽車 (VW)展示中心地板上,但當時間來到關門的時侯,工作人員就把門鎖上,接著關掉電燈與暖氣,直接把人留在原地,讓他們度過了一個寒冷又黑暗的夜晚。

這群氣遷活動家據報都是科學家,聲稱福斯汽車支持他們有權利抗議,卻忽略了讓眾人在示威期間的生活更加輕鬆。其中一位抗議者格里馬爾達(Gianluca Grimalda)推文表示,「他們拒絕我們的要求,提供我們黏住時以體面方式大小便的碗,並且關掉了暖氣」。

格里馬爾在第一條就推文指出,一些同伴也在絕食抗議,直到他們對德國運輸領域脫炭的要求得到滿足為止。他在後續的推文表示,「支持的人可以離開建築,但接著就不能回來裡面了。我們不能點我們的食物,必須用福斯提供的那種。燈關了,保全拿著明亮的手電筒隨機突擊檢查,警察 剛剛進來了」。

每日郵報指出,這群活動家是「科學家反叛」(Scientist Rebel)團體,標榜自己是一群「願意說出關於氣候危機真相及採取行動」的科學家,也敦促德國最大汽車製造商之一的福斯汽車加大對抗污染。

從格里馬爾達在推特發布的照片可見到,6名抗議者盤腿坐著,手則黏在3輛保時捷跑車周圍的地板上。其中5人身穿實驗室白袍。幾小時後的另一張照片則顯示,這群人坐在黑暗之中,從眾人圍成圓圈坐著來看,有人此時似乎沒把自己黏在地板上。

格里馬爾達在21日發出推文,稱經過24小時一直黏在地上,又接近徹夜不眠後,自己的手已經腫起來了,福斯汽車經理一開始拒絕讓醫師進來,但最終點頭接受。醫師確定格里馬爾達的手可能出現危及性命的血栓,建議他立刻轉往醫院,「我的健康當然極為重要,我接受了離開這個令人驚嘆的團體、被帶往醫院、繼續我的絕食抗議」。

另一位抗議者Agisilaos Koulouris後來在自己的推特發布消息,稱格里馬爾達被帶出去後遭到警方拘留,鎮暴警察則進入了展示中心,警告他們需要立刻離開,否則就會被逮捕。他事後發布影片,稱警察「正在逮捕所有人,他們又說謊了」。

⚠️📣🚘 BREAKING @ScientistRebel1 activists glued themselves in the Porsche showroom in the most famous VW factory in Wolfsburg, Germany #UniteAgainstClimateFailure #ScientistRebellion pic.twitter.com/FtsFr6u7Zp

Getting ready for first night of sleep inside the Porsche Pavillion @Autostadt to demand @VW to eventually act to decarbonise the transport sector. 5/ pic.twitter.com/0nSiWYtMvU