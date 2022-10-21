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末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

自黏名車旁示威 環保人士控職員將展示中心關上走人

編譯周辰陽／即時報導
9名示威者為了抗議氣候變遷，把自己黏到德國狼堡一間福斯汽車展示中心地板上。準備下班的工作人員隨後把門鎖上，接著關掉電燈與暖氣，直接把人留在原地，讓他們度過了一個寒冷又黑暗的夜晚。（照片翻攝：Twitter / GGrimalda）
9名示威者為了抗議氣候變遷，把自己黏到德國狼堡一間福斯汽車展示中心地板上。準備下班的工作人員隨後把門鎖上，接著關掉電燈與暖氣，直接把人留在原地，讓他們度過了一個寒冷又黑暗的夜晚。（照片翻攝：Twitter / GGrimalda）

LADBible與每日郵報21日報導，9名示威者日前為了抗議氣候變遷，把自己黏到德國狼堡（Wolfsburg）一間福斯汽車（VW）展示中心地板上，但當時間來到關門的時侯，工作人員就把門鎖上，接著關掉電燈與暖氣，直接把人留在原地，讓他們度過了一個寒冷又黑暗的夜晚。

這群氣遷活動家據報都是科學家，聲稱福斯汽車支持他們有權利抗議，卻忽略了讓眾人在示威期間的生活更加輕鬆。其中一位抗議者格里馬爾達（Gianluca Grimalda）推文表示，「他們拒絕我們的要求，提供我們黏住時以體面方式大小便的碗，並且關掉了暖氣」。

格里馬爾在第一條就推文指出，一些同伴也在絕食抗議，直到他們對德國運輸領域脫炭的要求得到滿足為止。他在後續的推文表示，「支持的人可以離開建築，但接著就不能回來裡面了。我們不能點我們的食物，必須用福斯提供的那種。燈關了，保全拿著明亮的手電筒隨機突擊檢查，警察剛剛進來了」。

每日郵報指出，這群活動家是「科學家反叛」（Scientist Rebel）團體，標榜自己是一群「願意說出關於氣候危機真相及採取行動」的科學家，也敦促德國最大汽車製造商之一的福斯汽車加大對抗污染。

從格里馬爾達在推特發布的照片可見到，6名抗議者盤腿坐著，手則黏在3輛保時捷跑車周圍的地板上。其中5人身穿實驗室白袍。幾小時後的另一張照片則顯示，這群人坐在黑暗之中，從眾人圍成圓圈坐著來看，有人此時似乎沒把自己黏在地板上。

格里馬爾達在21日發出推文，稱經過24小時一直黏在地上，又接近徹夜不眠後，自己的手已經腫起來了，福斯汽車經理一開始拒絕讓醫師進來，但最終點頭接受。醫師確定格里馬爾達的手可能出現危及性命的血栓，建議他立刻轉往醫院，「我的健康當然極為重要，我接受了離開這個令人驚嘆的團體、被帶往醫院、繼續我的絕食抗議」。

另一位抗議者Agisilaos Koulouris後來在自己的推特發布消息，稱格里馬爾達被帶出去後遭到警方拘留，鎮暴警察則進入了展示中心，警告他們需要立刻離開，否則就會被逮捕。他事後發布影片，稱警察「正在逮捕所有人，他們又說謊了」。

汽車 警察 德國

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