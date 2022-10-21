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「歡迎來到英大利」 特拉斯下台後的經濟學人封面挨轟

編譯周辰陽／即時報導
英國首相特拉斯辭職下台，著名的「經濟學人」最新一期就聚焦英國政壇亂局，但封面的「歡迎來到英大利」標題與特拉斯的漫畫形象也引來義大利大使的批評。（翻攝自推特 / BarbaraGSerra）
英國首相特拉斯辭職下台，著名的「經濟學人」最新一期就聚焦英國政壇亂局，但封面的「歡迎來到英大利」標題與特拉斯的漫畫形象也引來義大利大使的批評。（翻攝自推特 / BarbaraGSerra）

英國首相特拉斯上任僅45天，於20日宣布辭職下台。著名的「經濟學人」（The Economist）周報最新一期就聚焦英國政壇亂局，但封面的「歡迎來到英大利」（Welcome to Britaly）標題與特拉斯的漫畫形象引來義大利大使的批評，認為是重炒舊的刻板印象。

從「經濟學人」最新一期封面可見，特拉斯被畫成古羅馬百夫長（Centurion），左手舉起捲著義式細麵（Spaghetti）的叉子，右手拿著英國米字旗圖案的披薩狀盾牌，還可見到其中一片已經被吃掉了。

據報導，「經濟學人」將「英大利」形容成「一個政局動盪、低成長與屈從於市場的國家」，並提到特拉斯與她最近炒掉的財相夸騰（Kwasi Kwarteng）等保守黨議員2012年合寫了名為「釋放不列顛」（Britannia Unchained）的政治著作，書中就用了義大利作為「不該採取方向」的例子，理由是「堵塞的公共服務、低成長與低生產率」。

「經濟學人」的封面激怒了許多義大利人，駐英大使蘭博蒂尼（Inigo Lambertini）就在致「經濟學人」編輯的公開信寫道，這個封面是「啟發自最古老的刻板印象」。

蘭博蒂尼大使在公開信表示，「雖然義式細麵與披薩是世界上最受歡迎的食物，但作為歐洲的第二大製造國，我們會建議您在下期封面挑選我國在航太、生技、汽車或製藥領域的變化。無論選擇為何，都會把更精確的焦點投射到義大利，也顧及了您對我國經濟模式的不那麼祕密欽佩」。

義大利 特拉斯 英國

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