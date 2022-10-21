終身年領13萬 特拉斯上任45天仍獲卸任首相津貼資格

英國首相特拉斯20日在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相、在任僅45天，不過他仍取得餘生每年11.5萬英鎊的公共職務津貼的資格。（路透）

英國 首相特拉斯 （Liz Truss）20日在唐寧街官邸召開記者會宣布辭職，是英國政治史上最短命首相、在任僅45天，不過他仍取得餘生每年11.5萬英鎊（約13萬美元）的公共職務津貼的資格。

紐時報導，儘管特拉斯的任職時間很短，但仍有資格獲得所謂的「公共職責津貼」（Public Duty Costs Allowance）。根據政府網站，這是一項政府用於補償首相在卸下職務後「因先前在公共生活中的特殊地位」而產生的工資成本。

然而這引起部分政治反對者的蔑視並要求拒絕支付這筆付款，因為他們認為特拉斯在英國政治和經濟動盪中扮演的角色不夠充分。自由黨內閣辦公室發言人賈丁（Christine Jardine）指出「不可能允許她像前幾任首相一樣獲得每年11.5萬英鎊，他們之前都擔任首相長達2年多」，更補充說「這是一場經濟災難，保守黨正在讓納稅人為此買單」。

自1991年首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）辭職後，這筆款項一直是標準支出，包括前首相梅傑（John Major）和布萊爾（Tony Blair）目前每年都能獲得這筆11.5萬英鎊的津貼，至於前首相強生（Boris Johnson）也有資格獲得這項津貼，但他自7月辭職以來收到的金額尚未公開，假使特拉斯接受的話將成為第6位獲得終身津貼的前英國首相。

不過這筆津貼仍存有一些規定，根據內閣辦公室發布的指南，其目的不是為前首相的私人生活提供資金，因此「不能在需要之前申請津貼」，前首相在擔任英國主要反對黨領袖期間也無法提取這筆款項，因此假如保守黨在英國的下屆大選中失利並成為主要反對黨，特拉斯需卸任該黨領袖才能持有資格，且如果特拉斯接受任何其他公職則將重新審查其津貼。