誰接英相？蘇納克最被看好 可能成英史首位非白人首相

英相特拉斯（右）辭職後，前財政大臣蘇納克（左）是目前最被看好的繼任人選。（美聯社）

特拉斯 辭職，成為英國 歷史上「最短命」首相後，金融時報報報導，前財政大臣蘇納克是目前最被看好的繼任人選。但路透指出，無論最後誰出線，都將接手一個可能陷入衰退的國家。

現年42歲的蘇納克今年夏天競選保守黨黨魁時輸給特拉斯，但他正確預測到，如果特拉斯以債務支應大規模的減稅方案，將引發市場恐慌。

一位內閣成員和博彩業者同意，蘇納克目前呼聲很高。他有可能成為英國歷史上第一位非白人首相。但部分同黨議員和黨員不太諒解他7月辭職，引後動盪，最終導致強生下台。蘇納克可能很難凝聚分裂嚴重的保守黨。

根據金融時報，強生的支持者希望他作為唯一能「阻擋蘇納克」的候選人回歸。保守黨議員James Duddridge在推特貼文寫道：「老闆，希望你喜歡這段假期。該回來了。」

路透則指出，在特拉斯解雇財長夸騰之後，她委任曾擔任衛生臣和外交大臣的韓特出面收拾殘局。韓特推翻特拉斯的經濟計畫，在電視上和下議院有自信表現，促使部分保守黨議員稱他為「真正的首相」。但他堅稱自己不想當首相。

今年夏天也曾競選過黨魁的摩丹特，是脫歐的堅定支持者，被視為蘇納克的最有力挑戰者。路透引述一位議員報導，她擁有廣泛吸引力，能在黨內派系裡找到朋友。另外，被迫在周三辭去內政大臣一職的布瑞弗曼，也可能站出來。

保守黨黨魁的競選規定似乎較有利於蘇納克和他的選選團隊。他們預期特拉斯會倒台，已經準備了好幾周。

根據負責制定首相競選規則的議會小組委員會主席Graham Brady，潛在候選人須獲得100名保守黨議員的支持，才有參選資格。英國目前有保守黨籍議員357人，所以最多只有三人能角逐下任首相。

強生想跨過這個門檻有難度，許多議員對他在唐寧街的表現，以及疫情期沒戴口罩開趴的「派對門」醜聞，仍然很生氣。

連署提名24日截止，當天就會投票 選出參加決選的兩個人，然後是國會議員的非正式投票，再由基層黨員線上表決，最終結果28日公布。

議員的首輪投資24日下午6時公布，如果要進行非正式投票，晚間9時公布結果。實務上，在非正式投票環節落敗的競選者可能面臨巨大的退選天力，這意味不需要基層黨員表決，結果已經出爐，而新首相將接手一個可能陷入衰退的國家。