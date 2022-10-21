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南韓銀行升息影響 首爾房價跌幅達10年來最大

編譯中心／綜合20日電
受韓國銀行大幅升息、交易市場遲滯影響，首爾房價大跌，金融界預期不動產市場可能迎來寒冬。（歐新社）
受韓國銀行大幅升息、交易市場遲滯影響，首爾房價大跌，金融界預期不動產市場可能迎來寒冬。（歐新社）

南韓銀行大幅升息、交易市場遲滯影響，首爾房價指數本周跌幅來到10年4個月以來最大，在金融界預期韓銀至年底仍會持續升息狀況下，不動產市場可能迎來寒冬。

自5月政府決定暫緩重課多住宅者轉讓税後，首爾公寓房價至今已連續21周下跌，南韓不動產院今天發布最新統計顯示，首爾公寓買賣價指數較上周下跌0.27%，跌幅較上周的22%擴大，達到2012年6月11日（0.36%）以來最大跌幅。

本周首都圈及非首都圈房價分別較上一周下跌0.35%及0.21%，全國房價平均下跌0.28%，達到2012年5月初次實施調查以來最大跌幅。

不動產業者指出，南韓房市在政府決定暫緩加重課稅措施後需求低迷，成交的幾乎都是急售物件，受到持續升息影響，房價短期預期難回升。

相當於中央銀行的南韓銀行10月12日宣布上調基準利率至3%，達到10年以來高點，為遏制物價漲幅，預期至年底前維持升息步調，尤其美國聯準會預料將大幅升息，南韓基準利率可能升至3.5%至3.75%。

專家推算，在韓銀升息壓力下，一般民眾體感房貸利息負擔可能達到8%之多，加上當局加強對貸款限制，房市需求可能持續冷清；韓銀升息也讓儲蓄獲利高於不動產出租收益，減少投資者對商家或小型建築投資欲望，都可能導致房價跌幅進一步擴大。

另一方面，南韓電視台「YTN」報導，4家民調機構EMBRAIN PUBLIC、KSTAT Research、KOREA RESEARCH、Hankook Research針對總統尹錫悅的施政表現，進行全國指標調查。結果顯示，尹錫悅的支持率支持率上升至31%，與2周前的結果相比上升2%。

民調顯示，對於尹錫悅的施政表現，有31%受訪者給予正面評價；另有59%受訪者認為尹錫悅的國政運營成效欠佳，不過這次給負面評價的受訪者比2周前已經有稍微減少，下降了6%。

此外，有70%受訪者表示近期南韓安全局勢相當不穩定。根據統計資料，有49%受訪者反對「日本海上自衛隊」參與美韓日在東海舉行的反潛聯合演習（43%贊成）。對於是否重新部署戰術核武的主張，有49%贊成，39%反對。

升息 南韓 房價

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