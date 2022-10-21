曾遭ISIS蹂躪 伊拉克古城挖出2700年前絕美石雕

出土的石雕中，描繪當時的建築與棕櫚樹。（Getty Images）

極端主義組織「伊斯蘭國」（ISIS）2014年發動內戰，位於北部的摩蘇爾市（Mosul）遭占領長達3年，古蹟 、博物館 被大舉破壞，造成伊拉克文化浩劫。一組致力於重建文化遺址的美國與伊拉克考古團隊，近期在古蹟廢墟底下發現8幅石雕，可追溯到2700年前，描繪當時統治兩河流域的亞述帝國，保存狀態良好。

綜合媒體報導，伊拉克摩蘇爾大學和美國賓州 大學的專家組成的考古挖掘小組，近年致力修復馬什基門（Mashki Gate）遺址，近期在考古現場發現8幅大理石石雕，刻畫精美的戰爭場景，例如弓箭手拉弓瞄準遠方，以及沙漠中的棕櫚樹與建築等圖樣。

馬什基門是亞述帝國首都尼尼微城（Nineveh）的大門之一，也是伊拉克著名的歷史古蹟，在2016年遭到ISIS摧毀。

美國與伊拉克聯合考古團隊，近期在古蹟廢墟底下發現8幅石雕，歷史可追溯到2700年前，描繪當時統治兩河流域的亞述帝國。圖為石雕上正拉弓瞄準的弓箭手。（Getty Images）

據報導，伊拉克國家文物與遺產委員會發表聲明表示，這些石雕的年代可追述到2700年前的亞述國王辛那赫里布（Sennacherib）。他在西元前705年至681年統治亞述帝國，王都便坐落在當今摩蘇爾周邊的尼尼微城。

伊拉克考古團隊負責人侯德爾表示，這些石雕原本是裝飾在辛那赫里布的宮殿，後來被運到馬什基門週邊進行裝飾，並擴建馬什基門。當石雕放置在馬什基門後，有部分日後被沙土掩埋，卻也因此保存良好，逃過被毀壞的命運。