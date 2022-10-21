馬斯克恢復收購推特 又興奮又抱怨440億「買貴了」

特斯拉執行長馬斯克證實將收購推特且心情興奮。（美聯社）

世界首富馬斯克 昨證實將收購推特 且心情興奮，儘管他數個月來嘗試擺脫這筆440億美元的併購案，而且抱怨「買貴了」，但對於買下推特仍興致勃勃。

路透報導，馬斯克在電話會議中也對特斯拉 展望感到樂觀，他說，特斯拉目前市值不到7000億美元，但未來價值可能超越蘋果公司與沙烏地阿拉伯國家石油公司總和，這兩家公司的市值分別為2.3兆美元及2.1兆美元。

此外，據路透等外媒引述「華爾街郵報」報導，馬斯克正在進行併購推特交易，他向潛在投資方表示，預計在未來幾個月內裁掉約75%的推特員工，使員工人數從目前的7500人減少至2000多人。

馬斯克與推特4月達成440億美元收購協議。（美聯社）

據華爾街郵報取得的推特內部文件顯示，在馬斯克提出公開收購要約之前，已制定大規模裁員和削減基礎設施成本的計畫。

專家直言，如果馬斯克真的一口氣砍掉這麼多員工，可能會使推特面臨更大的資安威脅，包括駭客攻擊以及不當內容更加氾濫。

綜合媒體報導，馬斯克與推特四月達成440億美元收購協議，但馬斯克隨後又改口稱將終止合約，推特因而提出訴訟要求馬斯克履行承諾。

一名美國法官10月初暫停了馬斯克收購推特公司的訴訟，讓雙方在10月28日前敲定這起斷斷續續的巨額交易。隨著推特對馬斯克提出的違約訴訟期限將近，馬斯克突然又在法院暫停訴訟的情況下，決定恢復收購計畫。

馬斯克19日在特斯拉季度財報電話會議回答提問時表示：「我對於推特的情況感到興奮。」他說：「我認為推特長久以來有點萎靡不振，但有巨大潛力，儘管我和其他投資者目前顯然支付過高價格。」