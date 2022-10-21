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紐西蘭擬徵牛羊排氣稅 業者全國示威抗議

編譯中心／綜合20日電
紐西蘭擬開徵牛羊排氣稅，畜牧業者開曳引機、搬運車和各種農用車輛組成的車隊示威。（美聯社）
紐西蘭擬開徵牛羊排氣稅，畜牧業者開曳引機、搬運車和各種農用車輛組成的車隊示威。（美聯社）

紐西蘭日前公布應對氣候變遷的計畫，要求畜牧業者為牲畜打嗝、放屁排放出的溫室氣體繳稅，這項爭議計畫隨即引起業者反彈。大批畜牧業者今天走上各大城市街道，表達抗議。

中央社引述法新社報導，曳引機、搬運車和各種農用車輛組成的車隊擾亂了首都威靈頓（Wellington）、奧克蘭（Auckland）和其他主要城市的交通。大批示威者要求政府放棄開徵動物「排氣稅」的計畫。

本月稍早，紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，針對紐國600萬頭牛和2600萬頭羊排放的甲烷氣體以及牲畜尿液中的一氧化二氮（nitrous oxide）徵稅的計畫，將成世界首例。

成千上萬的畜牧業者今天走上街頭，揮舞標語，痛批這項政策「很糟糕」。他們警告稅收將使食品變得更加昂貴，他們的生計也將陷入危機。

在威靈頓，一名示威者表示，「多數農民都受夠了。繼續務農變得越來越困難，而且這個政府並沒有真正支持我們，現在的日子真的很不容易。」

研究顯示，雖然大氣中二氧化碳濃度比甲烷還高，甲烷在大氣中停留的時間也不長，但它的暖化效應比二氧化碳更強。

科學家認為，儘管甲烷只占所有溫室氣體的一小部分，但它對全球氣溫上升的貢獻約佔30%。

阿爾登則認為，徵稅是實現氣候目標的必要手段，但她也說可能願意妥協。她在奧克蘭告訴記者，「我們正與農民和食品生產商討論最佳制度」。

奧克蘭 氣候變遷 暖化

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