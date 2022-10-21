17歲少年遭近距離射殺 伊朗暴力鎮壓示威行動 國際擔憂

伊朗近日傳出17歲少年阿迪內紮德死於一場在第二大城市麥什赫德的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。（取材自推特）

伊朗 近日傳出一名17歲少年死於一場在第二大城市麥什赫德（Mashhad）的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。

衛報報導，這名少年名叫阿迪內紮德（Abolfazl Adinezadeh），其死亡證明顯示他死於「散彈彈丸造成的肝腎損傷」，醫生更估計這名少年10月8日被擊中時距離槍口不到1公尺。

當局並未對這名少年的死亡發表評論，阿迪內紮德的父親在社群媒體 上發布其葬禮影片，並痛心地表示「他犯了什麼罪需要你用24發散彈射在他肚子上？」。據悉，阿迪內紮德8日參加示威活動以抗議庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，抗議活動一天後阿迪內紮德的父母接到電話，對方要求去警察局接兒子，只是當他們到達時卻發現阿迪內紮德已死亡。

阿迪內紮德的家人20日正式否認伊朗醫學報告的調查結果，該報告稱其死亡「不是由毆打造成」。

聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）18日描述「安全部隊對抗議者的暴力有增無減」，更稱「任意逮捕、殺害和拘留青少年的報導令人深感擔憂」，她指出，「一些消息表明在至少7個省份有多達23名青少年被實彈、近距離金屬彈丸和致命毆打殺死，還有許多人受傷，多所學校也遭到突擊搜查。10月11日教育部 長也證實因參加反國家抗議活動而被捕的青少年人數不詳，他們還被送往『心理輔導中心』」。