我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

軍隊近距離射殺17歲少年 伊朗暴力鎮壓引國際擔憂

編譯張君堯／綜合20日電
伊朗近日傳出17歲少年阿迪內紮德死於一場反政府抗議活動中，死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。（取材自推特）
伊朗近日傳出17歲少年阿迪內紮德死於一場反政府抗議活動中，死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。（取材自推特）

伊朗近日傳出一名17歲少年死於一場在第二大城市麥什赫德（Mashhad）的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。

衛報報導，這名少年名叫阿迪內紮德（Abolfazl Adinezadeh），其死亡證明顯示他死於「散彈彈丸造成的肝腎損傷」，醫生更估計這名少年10月8日被擊中時距離槍口不到1公尺。

當局並未對這名少年的死亡發表評論，阿迪內紮德的父親在社群媒體上發布其葬禮影片，並痛心地表示「他犯了什麼罪？需要你用24發散彈射在他肚子上？」據悉，阿迪內紮德8日參加示威活動以抗議庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，抗議活動一天後阿迪內紮德的父母接到電話，對方要求去警察局接兒子，只是當他們到達時卻發現阿迪內紮德已死亡。

阿迪內紮德的家人20日正式否認伊朗醫學報告的調查結果，該報告稱其死亡「不是由毆打造成」。

聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）18日描述「安全部隊對抗議者的暴力有增無減」，更稱「任意逮捕、殺害和拘留青少年的報導令人深感擔憂」，她指出，「一些消息表明在至少7個省份有多達23名青少年被實彈、近距離金屬彈丸和致命毆打殺死，還有許多人受傷，多所學校也遭到突擊搜查。10月11日教育部長也證實因參加反國家抗議活動而被捕的青少年人數不詳，他們還被送往『心理輔導中心』」。

伊朗 社群媒體 教育部

上一則

紐時：特拉斯激進減稅 市場3周前就已決定首相命運

延伸閱讀

艾米尼家屬駁斥伊朗官方調查結果 要求重查死因

艾米尼家屬駁斥伊朗官方調查結果 要求重查死因
烏克蘭軍方：1個多月來擊落223架伊朗製無人機

烏克蘭軍方：1個多月來擊落223架伊朗製無人機
澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產

澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產
攀岩賽未包頭巾 伊朗女「非故意」疑遭強迫自白

攀岩賽未包頭巾 伊朗女「非故意」疑遭強迫自白

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭侵烏受挫再出招 宣布烏克蘭4俄占區戒嚴

2022-10-19 10:21

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天

英相特拉斯宣布請辭 短命首相在任僅44天
加州的建設速度比中國慢了100倍 馬斯克：沒錯

加州的建設速度比中國慢了100倍 馬斯克：沒錯