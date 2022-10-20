黎巴嫩霍亂5死 世界衛生組織：全球霍亂疫苗告急

黎巴嫩衛生資源缺乏又未能有效管制邊境，導致霍亂由敘利亞傳入，6日起已出現169件霍亂病例。（Getty Images）

黎巴嫩自1993年來首次出現霍亂案例，目前已有5例死亡。此次霍亂病毒由鄰國敘利亞傳入，根據半島電視台報導，黎巴嫩基礎衛生設施短缺是霍亂迅速擴散主因。世界衛生組織已緊急提供疫苗 給黎巴嫩。

黎巴嫩自2019年陷入經濟危機，國內衛生資源缺乏，又未能有效管制邊境，導致霍亂由敘利亞傳入。

黎巴嫩衛生部長阿比亞德19日表示，自本月6日起黎巴嫩境內已有169起霍亂病例，過半數集中出現在17日之後。此次霍亂主要發生在敘利亞難民身上，但黎巴嫩人民的染病率正逐漸攀升。

半島電視台駐黎巴嫩記者表示，黎巴嫩境內有超過100萬敘利亞難民，多數住在擁擠髒亂的難民營，長期缺乏汙水處理系統讓難民營成為霍亂高風險區。

霍亂主要經由受汙染的食物與水傳染，症狀包含腹瀉與嘔吐，在缺乏汙水處理系統的地區尤其容易爆發。儘管人道救援組織持續提供協助，阿比亞德認為黎巴嫩仍免不了大規模感染。

今年已有29個國家出現霍亂病例，全球霍亂疫苗供應不及，世界衛生組織被迫暫停標準的兩劑霍亂疫苗接種方案，改打單劑疫苗。

聯合國 、聯合國國際兒童基金會、世界紅十字基金會於19日發表聯合聲明，表示單劑疫苗已足以阻擋霍亂病情擴張。不過單劑疫苗的有效保護期長短仍是未知數。

世界衛生組織秘書長譚德塞 呼籲各國政府生產更多疫苗，表示世界衛生組織的緊急配給只是救急，不能永久依賴。