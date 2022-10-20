落榜也沒關係？日媒猜測律師事務所仍會繼續雇用小室圭

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

已退出日本 皇室的前公主小室真子，隨夫婿小室圭移居美國。但小室圭已連續兩次在紐約州 律師資格考試落榜，關於小室夫婦生活拮据及小室圭若再落榜恐緊急返日的傳言甚囂塵上。如今小室圭三度挑戰紐約州律師資格考試，成績將在本月底放榜。不過，日本周刊《FRIDAY》猜測，即使小室圭三度落榜，知名律師事務所Lowenstein Sandler LLP紐約辦公室仍會繼續雇用他。

FRIDAY指出，由於日本方面在某段時間過於密集瀏覽該律師事務所網站，因此即使是現在，從日本也無法瀏覽該網站。

不過，一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。他表示：「小室圭的職稱至今仍是律師助理，所以介紹頁面顯示的是他穿休閒服裝的照片。但近期將照片換成西裝照，可能代表無論小室圭這次有沒有通過資格考試，都會繼續雇用他。招聘網站顯示，據說即使在Lowenstein Sandler只擔任律師助理一職，年收入可能仍有2000萬日圓（約13.3萬美元）以上。」