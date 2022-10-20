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私人飛機被追蹤 富豪LV老闆乾脆把飛機賣了：沒人能看我去哪裡

編譯周辰陽／即時報導
全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（圖）被氣遷活動家在推特追蹤私人飛機去向後，近日宣布把飛機賣了，這樣就「沒有人能看到我去了哪裡」。資料照片。（路透）
全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（圖）被氣遷活動家在推特追蹤私人飛機去向後，近日宣布把飛機賣了，這樣就「沒有人能看到我去了哪裡」。資料照片。（路透）

英國Sky News報導，世界第二富豪、全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（Bernard Arnault）被氣遷活動家在推特追蹤私人飛機去向後，近日稱他已經把私人飛機賣了，這樣就「沒有人能看到我去了哪裡」。

根據富比士的即時億萬富豪榜，阿諾德及其家族擁有約1500億美元（折合台幣約4.8兆元）的淨資產，僅次於特斯拉電動車與SpaceX創辦人馬斯克，排在電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯之前。像「@i_fly_Bernard」與「@laviondebernard」的帳號在推特如雨後春筍般冒出來，好追這位73歲法國商業巨頭及其他億萬富豪的私人飛機，以揭露他們製造的污染量。

據報導，阿諾德告訴法國古典音樂廣播電台（Radio Classique），「確實，有了所有的這些故事，集團有過一架飛機，而我們賣了。現在的結果是，沒有人能看到我去了哪裡。因為當我要用私人飛機時，我就租飛機」。

阿諾德的兒子、今年45歲的安托萬（Antoine Arnault）在另一場訪問表示，其他人知道公司飛機在什麼地方的話，可能會把關鍵訊息洩露給競爭對手，「我們的競爭者可以隨時知道我們在哪，這不是很好。這可以給出想法，也可以給出提示、線索」。

追蹤阿諾德私人飛機的推特帳戶：https://mobile.twitter.com/laviondebernard

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