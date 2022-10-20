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保守黨團結與紀律全面崩潰 英相執政被指步入「晚期」

編譯周辰陽／即時報導
英國首相特拉斯，攝於19日。（歐新社）
英國首相特拉斯，攝於19日。（歐新社）

泰晤士報20日報導，英國首相特拉斯前一晚將內政大臣布雷弗曼（Suella Braverman）解職，並被迫否認首席黨鞭（Chief whip）已經辭官，稱她是在保守黨團結與紀律全面崩潰的情況下緊握住權力。

布雷弗曼被撤換原因是她反對政府的移民政策，又將敏感文件洩露給自己的支持者，但她隨後遞出了一封冷酷的辭呈，指責特拉斯受到蒙蔽，還暗示她應該為自己的錯誤負責下台。

接著，在試圖強迫保守黨國會議員支持政府的水力壓裂開採頁岩氣政策，卻讓下院陷入混亂後，首席黨鞭莫頓（Wendy Morton MP）跟副首席黨鞭惠特克（Craig Whittaker MP）都傳出似乎辭職了。

根據報導，大臣們被控「親手粗暴對付」（physically manhandled）一些同黨議員，把他們推入了政府一方的投票室，一位保守黨高層形容當時的場景是「保守黨在每一個層面的可悲倒影」。而特拉斯走過投票室時，不僅遭同黨議員們喝倒采，也未能在混亂中親自投票。

報導指出，有位議員一度聲稱特拉斯追著莫頓、試著說服她不要走人時，還丟下了自己的維安隨扈。身為副首席黨鞭的惠特克隨後據稱也辭官，並「F」字眼連發地說，「我真的氣瘋了，我再也一點都不在乎了」。

儘管首相官邸稱莫頓與惠特克仍留在崗位上，一位特拉斯忠實支持者之一的內閣大臣向記者表示，她的首相任期結束了。這位大臣說，「這是晚期（terminal）了，議黨團會內的怨恨太多，她沒辦法從這情況恢復的」。

特拉斯 投票 英國

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