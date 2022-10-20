伊朗攀岩女將出賽未戴頭巾 返國受英雄式歡迎
伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭警察逮捕後去世，引發全國各地抗議。伊朗女子攀岩好手雷卡比（Elnaz Rekabi）最近在國外比賽時未包頭巾，她今天回國時受到英雄式歡迎，支持者抱以熱烈掌聲。
路透報導，伊朗33歲女子雷卡比最近代表國家在南韓首爾參加亞洲錦標賽，比賽畫面顯示她沒有包頭巾攀爬攀岩牆，外界普遍認為她是藉此力挺艾米尼之死引發的抗議潮，
在此之前，伊朗22歲庫德族女子艾米尼據稱因「不當著裝」而遭道德警察逮捕，9月16日在拘留期間死亡，隨後抗議風潮席捲伊朗各地，訴求是推翻體制內神職機構。
雷卡比今天搭機返回伊朗，在德黑蘭何梅尼國際機場航廈外，有數十名支持者高喊「埃爾納茲（雷卡比）是英雄」及「幹的好，埃爾納茲」。
推特影片顯示，這群支持者大聲歡呼，給予雷卡比熱烈掌聲，當她搭車離開機場時，他們拿起手機拍攝，在場有部份女性沒有戴上頭巾。
雷卡比已在Instagram發文道歉，並稱她的頭巾當時是意外掉落。但維權人士擔心，她是受到伊朗當局施壓，被迫發表上述言論。
另據鏡報報導，伊朗一名16歲女學生帕納希（Asra Panahi），因為沒有唱支持政府的國歌，而遭部隊毆打，10月13日在醫院ICU中離世。
伊朗當局否認對帕納希的死亡有責任，帕納希的叔叔隔天甚至在國家電視台上表示，自己的姪女是死於先天性心臟病。但伊朗某反政府媒體指出，帕納希的心臟病史是政府偽造的，駭客透露，帕納希的頭骨掃描顯示，她有骨折及出血等症狀。
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