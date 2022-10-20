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荷蘭殖民時獲爪哇人骸骨等文物 印尼促歸還

編譯中心╱綜合19日電
「爪哇人」被認定為歷來發現的第一件直立猿人樣本。（Getty Images）
「爪哇人」被認定為歷來發現的第一件直立猿人樣本。（Getty Images）

印尼已要求荷蘭歸還至少八件在殖民時期取得的藝術品及自然歷史收藏品，包括人類祖先「爪哇人」的骸骨。

中央社引述法新社報導，「爪哇人」被認定為歷來發現的第一件直立猿人樣本，是荷蘭萊登（Leiden）自然生物多樣性中心（Naturalis）的重要藏品中，最引人矚目的一件。直立猿人在解剖學上是現代人類的前身。

爪哇人的遺骸包含一支大腿骨和一個頭蓋骨的大部分，是荷蘭解剖學者兼地質學者杜布瓦（Eugene Dubois）於1891年到1892年在印尼爪哇島發現，當時印尼屬於荷蘭殖民地。

荷蘭教育暨科學部發言人范德文（Jules van de Ven）今天被問到印尼方面的要求時說，印尼是在夏季提出要求。

荷蘭特洛日報報導，印尼還試圖取回杜布瓦的其他藏品，包括爪哇貴族狄波尼哥羅（Prince Diponegoro）騎馬所用的韁繩，以及被稱為「龍目島之寶」（Lombok treasure）的黃金製品。狄波尼哥羅曾在19世紀反抗荷蘭的殖民統治。

范德文說，荷蘭政府指派的委員會將於12月開始調查，並向文化部副部長烏斯路（Gunay Uslu）提出建議，但他沒辦法給出時間表。

范德文還表示，荷蘭政府與印尼當局之間有「非常具建設性」的討論，「我們不只談到歸還，也談到科學研究和展覽方面的合作」。

自然生物多樣性中心接受特洛日報訪問時表示，館方「理解印尼方面的要求」，但很訝異印尼將這樣脈絡下的自然歷史藏品視為歷史文物，如果不是杜布瓦，爪哇人的頭骨可能根本不會被發現。

非洲國家近年也開始催促英國、法國、德國、比利時歸還它們在殖民非洲期間掠奪的歷史或文化藏品。

印尼 教育 德國

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