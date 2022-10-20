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美元首見亞裔臉孔 華裔明星黃柳霜登25分硬幣

編譯中心╱綜合19日電
第一位華裔美籍電影明星黃柳霜，成為首名登上美國貨幣的亞裔。（視頻截圖、Getty Images）
第一位華裔美籍電影明星黃柳霜，成為首名登上美國貨幣的亞裔。（視頻截圖、Getty Images）

美國鑄幣局（The U.S. Mint）為彰顯女性成就，推出一系列傑出女性肖像錢幣，最新發行的25美分硬幣是紀念第一位華裔美籍明星黃柳霜（Anna MayWong），這也是首名出現在美國貨幣的亞洲美國人。

紐約時報報導，美國鑄幣局預計鑄造3億枚刻有黃柳霜頭像的25美分硬幣。鑄幣局官網指出，首批錢幣來自費城與丹佛的鑄造廠，10月24日開始發行。

NBC新聞報導，美國鑄幣局在2022至2025年間，每年會發行5種不同樣式的25美分硬幣。一面刻著首任總統華盛頓，另一面則是各個領域的女性先驅肖像。

截至目前，美國鑄幣局已發行了非裔詩人安傑洛（Maya Angelou）、首位女性太空人萊德（Sally Ride）、切羅基族首位女酋長曼基勒（Wilma Mankiller）與女性參政權運動人士奧特羅-華倫（Nina Otero-Warren）的硬幣。黃柳霜是第五位、也是2022年最後一位單獨出現在25美分硬幣的女性。

根據報導，刻著黃柳霜的25美分硬幣將於17日進入普遍流通。美國鑄幣局局長紀布森（Ventris C. Gibson）稱黃柳霜是「一位勇敢的倡導者，提倡增加亞裔美國人演員的代表性與更多層次角色」。她在聲明表示，「這款25美分硬幣旨在反映黃柳霜成就的廣度與深度，她克服了其一生中所面對的挑戰與障礙」。

黃柳霜於1905年出生在加州洛杉磯唐人街，是當地的第三代美籍華人，祖籍廣東台山；14歲以電影「紅燈照」（The Red Lantern）的臨時演員（Extra）出道，隨後繼續接下較小的戲份，直到1922年成為「海逝」（The Toll of the Sea）的主演，一生出演超過60部的電影。

根據紐約歷史學會博物館與圖書館，雖然好萊塢當時提供亞裔演員的角色有限，反異族通婚法則防止她親吻任何另一族裔的人，但黃柳霜仍有著充實的演藝生涯，曾在劇院、電影與電視工作，包括默片、一部首度以特藝七彩技術（Technicolor）拍攝的電影，還是美國電視連續劇的第一位亞裔美國人主角。

黃柳霜曾登上倫敦與紐約的舞台，但因在美國演藝界遇到歧視，最終選擇前往歐洲，並在英國、法國跟德國的電影演出。她於1960年在好萊塢星光大道贏得一顆星，隔年去世、享年56歲。

電影 亞裔演員 好萊塢

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