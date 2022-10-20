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BTS當兵傷經濟 南韓年損36億外匯

編譯中心╱綜合19日電
BTS將當兵引發外媒高度關注，圖為BTS今年5月曾獲邀訪問白宮。(美聯社)
BTS將當兵引發外媒高度關注，圖為BTS今年5月曾獲邀訪問白宮。(美聯社)

南韓男子天團「防彈少年團」（BTS）日前宣布將按規定入伍當兵，為爭論已久的兵役問題畫上句號，此事引發外媒高度關注，連日大篇幅報導。美國財星雜誌（Fortune）18日援引南韓現代研究院數據指出，BTS入伍將讓南韓每年少賺36億美元外匯收入。

報導指出，以2017年數據為基準，每13名訪韓外國旅客中，就有1人為BTS造訪南韓。BTS在2014年至2023年期間為南韓經濟創造的附加價值，累計起來更高達291億美元。

此外，BTS在2020年還曾登上富比世（Forbes）收入最高名人排行榜第47名的位置，估計年收入高達5000萬美元。

由於偶像從軍有良好示範效果，BTS經紀公司HYBE股票18日因此大漲7.8%。

經紀公司將2025年設定為BTS重回舞台的合體之年。Shinhan投資公司認為，BTS的銷售業績不會消失不見，之前已拍攝的內容以及寫真書集等產品，還會帶來很多利潤。

NH投資證券表示，作為票房收入最高的K-pop表演團體，BTS僅在2021年就產生約8800億韓元(約6.15億美元)銷售量，高達經紀公司營收的70%左右。2020年BTS占比更高，高達近92%。

南韓政府估計，BTS的歌曲Dynamite在2020年勇奪全美告示牌單曲榜(Billboard Hot 100)排行榜冠軍之後，包括化妝品和服裝等相關商品的銷售量與出口量，更是產生了約13萬美元經濟效應。

BTS 南韓 投資

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