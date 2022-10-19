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法總理強制通過預算法 反對派不滿提倒閣動議

中央社／巴黎19日專電
法國總理柏納。（路透）
法國總理柏納。（路透）

面對國會辯論僵局，法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天宣布，動用憲法第49.3條，不需議員投票強制於下議院一讀通過明年預算案。反對陣營隨即提出不信任動議，若通過，政府須總辭，使法國再陷政治危機。

經過一週的激烈辯論與罷工、遊行等社會動盪，法國總理柏納法國時間今天傍晚於國民議會宣布，將動用憲法第49.3條，強制於國民議會一讀通過正在審理的2023年預算法案的主要部分。

由於在國會中沒有絕對多數，加上辯論陷入僵局，以及仍有3300條修正案待審，因此選擇立即憲法第49.3條，即不需經過議員投票，立即通過政府根據過去一週討論而修改的2023年預算案。政府發言人維宏（Olivier Véran）表示，是為了避免國家遭阻擋停滯。

柏納在國會發言時說：「我們認知到預算辯論的困難，我們曾選擇對話，因以為即使雙方無法完全同意，也能在共同利益的前提下攜手...我宣布擔起政府的責任....我們必須為國家提出一份預算」。

她表示最新版本的預算案已加入數百個修正，其中也包含反對黨提出的，並強調國民議會一讀通過後，法案將送至參議院繼續討論。柏納演講引發執政黨掌聲與反對陣營噓聲，現場氣氛劍拔弩張。

總理演說後幾分鐘後，極左派不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）、社會黨（PS）黨團主席瓦洛（Boris Vallaud）與法國共產黨黨魁魯塞（Fabien Roussel）立即宣布，反對陣營左翼新民眾生態和社會聯盟（NUPES）已提出不信任動議。

根據憲法，總理得以在內閣會議討論後，針對某一個法案「承擔起政府對國會的責任」。然而，總理啟動此流程後，議員有權利在24小時內提出不信任動議。若反對黨議員在動議中獲得絕對多數的289票，則法案將被撤銷，政府與其內閣也將必須總辭。

帕諾對媒體表示，「馬克宏主義成為威權主義。動用49.3，這就是他們再次選擇暴行的證據」；瓦洛則很遺憾政府選擇了這種方式。

極右派國民聯盟（RN）瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）稍晚表示，不會加入左翼聯盟的不信任動議，而是會提出自己的動議，使得總理遭倒閣的成功機率減少。

這遠非法國首次動用憲法第49.3條，法國史上曾由15位不同總理、共89度訴諸此法。

預算 投票 遊行

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