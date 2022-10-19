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友台義大利準總理梅洛尼：新政府將親北約及歐洲

中央社／羅馬19日綜合外電報導
義大利準總理梅洛尼。（路透）
義大利準總理梅洛尼。（路透）

義大利準總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，她的新政府將支持北大西洋公約組織（NATO）及歐洲，並對她右翼聯盟中的親俄羅斯盟友發出嚴正警告。

義大利中間偏左民主黨（Democratic Party）上月在全國大選中落敗，極右派義大利兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼及其領導的右翼聯盟宣告贏得下屆政府領導權，預計她將成為下任總理，新政府定於下週上任。

但在她的右翼聯盟中，義大利前進黨（Forza Italia）領袖、前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）一再對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表達同情，並且指控烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）引發戰爭。

就在新政府即將上任之際，梅洛尼今天發表措辭嚴厲的聲明表示，任何不同意她外交政策路線的政黨都不應加入新政府。

梅洛尼指出：「義大利抬頭挺胸，是歐洲及北約的一部份。任何不同意這個基石的人士，都不能成為政府的一員。」

此前，梅洛尼曾在受訪時指出，中國正滲透世界各角落，她若當選，將限制中國在義大利與歐洲的擴張，且無意繼續參與「一帶一路」計畫。

她也在受訪時表示，她所領導的政黨與台灣「因誠摯友誼互相連結」，她若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。

義大利 梅洛尼 俄羅斯

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