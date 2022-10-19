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法國12歲箱屍少女 疑遭女移民性侵虐殺

編譯中心╱綜合18日電
法國巴黎近日傳出在一只手提箱中發現一名12歲女孩屍體的離奇命案，警方已展開謀殺調查。（取材自Getty Images、推特）
法國巴黎近日傳出在一只手提箱中發現一名12歲女孩屍體的離奇命案，警方已展開謀殺調查。（取材自Getty Images、推特）

法國總統馬克宏今天會見遭性侵殘殺的一名12歲少女雙親。這名少女遭到虐待的遺體，14日在巴黎19區住家大樓角落的一個塑膠箱中被發現，震驚全法國。

中央社引述法新社報導，一名有精神病史的24歲阿爾及利亞女移民，被控涉及性侵與謀殺名叫蘿拉（Lola）的被害少女，目前遭羈押。一些法國政治人物已開始利用這起案件攻擊馬克宏政府的移民政策，因為嫌犯的學生簽證過期後未離境，早已面臨驅逐令。

法國總統府艾里賽宮表示，馬克宏對遇害少女的雙親「表達慰問，並在他們經歷的苦難當中給予全面支持。這起苦難震驚我們所有人」。

法國檢方昨天表示，嫌犯接受偵訊時透露，她的姊妹與被害人住在同一棟樓，她誘拐蘿拉到自己姊妹的公寓後強迫對方淋浴，接著性侵對方，最後將她殺害；繼而把屍體裝進一只手提箱，棄於街頭，直到一名遊民發現該手提箱，才讓整起案件曝光。

驗屍報告顯示，蘿拉死於「心肺衰竭，有窒息和頸部壓制跡象」，身體的頸部和其他部位也有傷痕。

蘿拉的父親是大樓管理員，蘿拉14日下午放學未返家後，她的父親調閱監視錄影畫面，發現嫌犯與蘿拉有互動，使得調查人員很快就追查到嫌犯。

此外，警方還透露受害者屍體上標有數字「1」和「0」、不確定與案件是否關聯，至於謀殺動機也尚未釐清。

馬克宏 性侵 移民

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