北韓隔4天又射250砲彈 金正恩專用列車內部曝光

金正恩的後方出現各種螢幕、筆電、智慧型手機。(視頻截圖)

北韓 時隔4天再次向東岸和西岸外海砲擊，共發射約250發砲彈。南韓 表示，北韓接連不斷的挑釁嚴重危害朝鮮半島乃至國際社會的和平穩定，南韓對此予以嚴正警告，並強烈敦促北韓立即停止挑釁。

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韓聯社報導，南韓軍方合同參謀本部今天凌晨表示，北韓18日深夜對東岸和西岸外海實施砲擊，對西岸外海發射約100發砲彈，也向東岸外海發射約150發，砲彈落在北方界線（NLL）以北的緩衝區。

北韓近日頻頻試射飛彈和砲擊，14日才發射一枚短程彈道飛彈和多枚砲彈，並且出動戰鬥機靠近南韓邊境進行示威飛行。

聯參指出，北韓向緩衝區發射砲彈的行為公然違反2018年簽署的「九一九軍事協議」，北韓接連不斷的挑釁嚴重危害朝鮮半島乃至國際社會的和平穩定，南韓對此予以嚴正警告，並強烈敦促北韓立即停止挑釁。

分析指出，北韓此次武力示威主要針對南韓17日啟動的年度「護國軍演」，以及在江原道鐵原郡進行的砲彈射擊。

此外，北韓中央電視台17日播出記錄領導人金正恩 「為民奔走」日常的紀錄片，片中罕見曝光金正恩專用列車內部設施，引發南韓媒體關注。

韓聯社報導，這支時長約100分鐘的新紀錄片拍攝到金正恩為人民食衣住問題苦惱奉獻的場面，罕見曝光他在專用列車上辦公場景；另外還可以看到，穿著白色汗衫的金正恩坐在鋪滿白色內裝的車廂中，一手夾著菸，聽取幹部報告，另一側小桌上擺放著筆記型電腦、螢幕、智慧型手機等裝置。

紀錄片未說明專用列車前往地點。韓聯社報導從幹部手中及桌上放置的玉米推測，這個場景可能是在前往農業相關地點視察路上。

紀錄片中提到，金正恩認為「人民不該是透過話語文字來了解黨政策、社會主義的好，而是應該透過自己豐足的每一天來體會」，因此不分晝夜苦思、揮灑心血。

為強化金正恩為民勞心勞力形象，片中記錄了金正恩為政策奔走的樣貌，包括聽取食糧問題解決方案報告、確認捐贈孤兒院物資等；也提到今年1月勞動黨大會提出每年在平壤市內建設1萬戶住宅政策時，面對幹部因各種困難建議降為7500戶，金正恩不惜先從祖父故居下手改建，也要堅持1萬戶目標。