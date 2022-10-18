才潑梵谷畫 英抗議人士又攀倫敦女王大橋

繼對梵谷的畫作潑灑番茄湯之後，抗議人士17日又爬上倫敦伊麗莎白二世女王大橋的鋼纜，導致當地交通停擺。（取材自推特）

日前朝梵谷畫作「向日葵」潑灑番茄湯的環保抗疫團體「攔住石油 」（Just Stop Oil），今日又做出驚人之舉，兩名抗議人士爬上了倫敦伊麗莎白二世女王大橋（Queen Elizabeth II Bridge）80多公尺高的鋼纜，一度造成當地交通停擺。

中央社引述法新社報導，在抗議人士爬上橋梁之後，當地警方在推特 （Twitter）上宣布，「這個早上有2個人爬上了高架鋼纜。伊麗莎白二世女王大橋已被關閉，以便讓警方盡可能安全地解決這個狀況。」

報導指出，這座橫跨泰晤士河的橋梁是以不久前逝世的英國女王 命名，據估計每日有多達16萬車次通過，為倫敦東部最重要的交通路徑之一。該橋橋高137米，「攔住石油」兩人登上了橋北側的兩根84米高的桅桿的舉動，導致大橋交通大堵塞。

其中一名抗議者特羅蘭（Morgan Trowland）後來在推特PO出他在橋上的影片，他說，「我願意這麼做是因為我不想坐看一切燒毀」、「所以我直接採取行動，占據伊麗莎白二世女王大橋，直到政府停止開採新的石油」。

另一位抗議人士是33歲的教師馬庫斯（Marcus），他稱：「現在只有直接的行動才能幫助我們達到急切需要的社會翻轉點。」

警方指出，「由於要將人從高處安全的弄下來有些複雜，這件事故可能需要花上一點時間來解決。」