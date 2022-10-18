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金正恩摸臉關愛 黨校生僵住 官媒捧「慈父元帥」

編譯中心╱綜合17日電
北韓領導人金正恩16日造訪平壤萬景台革命學院，捧臉「關愛」之舉讓年輕學生僵住。（Getty Images）
北韓領導人金正恩16日造訪平壤萬景台革命學院，捧臉「關愛」之舉讓年輕學生僵住。（Getty Images）

北韓最高領導人金正恩16日視察該國被稱為菁英模範教育機構的「萬景台革命學院」，第一夫人李雪主與金正恩胞妹金與正也隨行參訪，官媒事後釋出多張金正恩對學員表達「關愛」的照片，其中一張可以看到金正恩笑著撫摸一名年輕男學員的臉龐，受到「關愛」的學員則一臉尷尬，一動也不敢動，引發外界熱議。

朝中社報導並釋出的參訪照，多張是金正恩微笑撫摸學生臉頰、頭部照片，不過學員們動都不敢動，氣氛相當尷尬，北韓官媒則趁機吹捧金正恩是「慈父元帥」。

報導指出，金正恩12日就曾出席萬景台革命學院、江畔石革命學院創立75周年紀念活動，但因當天太忙未能參觀完，「不過他並未忘記周末必將再次來訪的約定，是抽出千金般珍貴的時間來到這裡的慈父元帥」。

朝中社還提到，金正恩當天還特別囑咐餐廳要確保肉、蛋、魚、蔬菜、海帶、魚蝦醬和基礎食品能充分提供給學生，並再次強調必須將革命學院打造成全國教育單位望塵莫及的「學校中的學校」，培養出革命骨幹的「核心中的核心」，要官員好好照顧這些「黨的兒子、革命的珍貴寶貝」。

位於平壤的萬景台革命學院，由金正恩的祖父金日成於1947年創立，主要培訓殉職高官、軍人、警察等有功人員子女的學校，由北韓國防部直接管理，教學課程也以狙擊、武術、游泳等軍事內容為主。

金正恩（中）關心學員用餐，只見學員全都低著頭認真吃飯，不敢抬頭看「慈父元帥」。（...
金正恩（中）關心學員用餐，只見學員全都低著頭認真吃飯，不敢抬頭看「慈父元帥」。（路透）

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