首動用宗教法人法…日相下令徹查統一教 違法就解散

日本首相岸田文雄17日下令調查統一教，如發現違法，不排除解散教會。（歐新社）

日本 前首相安倍 晉三今年7月遇刺後，自民黨遭爆料過半國會議員與統一教過從甚密，引發人民強烈不滿。日本首相岸田文雄 17日下令調查統一教，如發現違法，不排除解散教會。這是日本政府首次行使《宗教法人法》所規定的「質詢權」徹查。

日本前首相安倍晉三在自民黨造勢活動上遭槍殺身亡，兇手山上徹也在事後自白中表示，母親曾將大量錢財奉獻給統一教教會，終致傾家蕩產，而安倍曾為統一教宣傳，引發山上殺機。之後統一教醜聞接連爆發，遭控洗腦信眾、斂取巨額錢財，更遭爆自民黨有179位國會議員與教會過從甚密。

日本反彈聲浪四起，加上岸田文雄執意為安倍辦國葬引發爭議，導致岸田執政滿意度不斷下滑，上周日本時事通信社最新民調顯示，岸田支持度比上月減少4.9個百分點，來到27.4%，已跌破30%進入日媒所謂的執政「危險水域」。

統一教現名「世界和平統一家庭聯合會」，由創始人文鮮明1954年於南韓創立，後傳入日本，獲得安倍祖父與日本前首相岸信介支持，在日落地生根；部分美國媒體有時稱統一教信眾為「文信徒」。1980年代開始，統一教遭各方指控用不當手段洗腦信眾以獲取大量獻金。教會證實曾收取山上徹也的母親超過1億日圓(約68萬美元)的供俸。

日本政府至今已收到逾1700件與統一教相關的民眾請求，希望政府給予經濟與精神健康方面的救濟。面對統一教讓諸多信眾「傾家蕩產、家破人亡」的指控，岸田表示將釐清情況，全力幫助受害者。

儘管岸田個人與教會並無任何關聯，他仍為自民黨黨員與統一教的密切關係「辜負人民信任」表達歉意，並於17日召見文部科學大臣永岡桂子，指示她依「宗教法人法」對統一會營運業務展開調查，如果發現違法證據，不排除請求法院解散教會。