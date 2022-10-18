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BNT疫苗創始人：癌症疫苗 有望2030年前上市

編譯張君堯／綜合17日電
BioNTech共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示，他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景樂觀。（視頻截圖）
BioNTech共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙和圖雷齊表示，他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景樂觀。（視頻截圖）

在新冠疫情期間研發最成功的新冠疫苗之一的背後團隊指出：「針對癌症的疫苗，可能會在本世紀末之前上市」。

衛報報導，與輝瑞（Pfizer）合作生產革命性新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的吳沙忻（Uğur Şahin）和圖雷齊（Ozlem Tureci）表示已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀。

圖雷齊16日接受BBC採訪中提到如何重新利用BioNTech新冠疫苗的核心mRNA技術，使其能夠啟動免疫系統攻擊癌細胞而不是入侵冠狀病毒，當被問到癌症疫苗何時可以運用在患者身上時，他表示「可能會在2030年之前上市」。

mRNA新冠疫苗通過將新冠病毒上無害的刺突蛋白的遺傳指令輸送到體內來發揮作用，圖雷齊表示可以採取同樣的方法來啟動免疫系統以尋找破壞癌細胞，該疫苗不攜帶識別病毒的代碼，而是包含癌症抗原的遺傳指令。

事實上在疫情爆發之前，BioNTech一直在研究mRNA癌症疫苗，但面對全球爆發新冠疫情才轉向生產新冠疫苗，此外，圖雷齊表示BioNTech已經學會如何在疫情期間更快地製造mRNA疫苗，並更好了解人們的免疫系統如何作出反應。

新冠疫苗的大力開發和快速推出也幫助藥品監管機構制定如何批准疫苗的規範，圖雷齊仍對這項工作持謹慎態度，表示「作為科學家，我們總是不願說我們將治愈癌症，我們會有一些突破，但我們將繼續努力」。

疫苗 癌症 疫情

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