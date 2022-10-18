我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

瑞典環保少女童貝里：政治有毒 未來不會從政

編譯張君堯／綜合17日電
現年19歲的瑞典氣候活動家童貝里近日表示「未來將不會從政」，更認為政治「有毒」。（美聯社）
現年19歲的瑞典氣候活動家童貝里近日表示「未來將不會從政」，更認為政治「有毒」。（美聯社）

現年19歲的瑞典氣候活動家童貝里（Greta Thunberg）近日表示「未來將不會從政」，更認為政治「有毒」。

BBC報導，這位瑞典少女2018年以罷課來激發全球重視氣候變遷議題後聲名大噪，她近日談到未來是否會從政時表示：「必要的改變，只有在外部有足夠的公眾壓力時才會發生，而這是我們能創造的」。

童貝里還提到自己從未試圖成為這場全球運動的代言人，他指出「責任實在太大了，如果世上所有希望都寄託在一名疲憊不堪的青少年肩上時，我想這不太好」。

聯合國全球氣候峰會（COP27）將於11月6日至18日在埃及舉行，不過童貝里將缺席，他表示「那裡不需要我，會有其他來自受影響最嚴重地區的人參加，我認為他們在那裡的發聲更重要」。

此外，童貝里還談到自己這幾年在網路上被霸凌的話題，並表示自己尚未受其影響，他指出「我最擔心的是當人們撒謊並傳播有關我的陰謀論，因為我不會撒謊，所以當其他人散布有關我的不實謠言時，我會說『不，別這麼做』」。

先前包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國前總統川普（Donald Trump）等數位領導人都曾在推特上針對她，她回應道「我只覺得這真的很有趣，世界上最有權勢的人會被一個青少年嚇到，這很有趣」。

瑞典 氣候變遷 氣候峰會

上一則

BNT疫苗創始人：癌症疫苗 有望2030年前上市

下一則

才潑梵谷畫 英抗議人士又攀倫敦女王大橋

延伸閱讀

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待 主嫌為24歲女遊民

法12歲箱屍少女曾遭性侵虐待 主嫌為24歲女遊民
獲極右派支持 瑞典溫和黨黨魁克里斯特森當選總理

獲極右派支持 瑞典溫和黨黨魁克里斯特森當選總理
日本官方證實 「遊戲王」作者高橋和希捨身救人溺斃

日本官方證實 「遊戲王」作者高橋和希捨身救人溺斃
南加橙縣17歲少女 因芬太尼過量致死

南加橙縣17歲少女 因芬太尼過量致死

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27
俄國外交部長拉夫洛夫。(路透)

俄外長：願與西方對話 稱美事實上已經參戰

2022-10-11 10:38

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠