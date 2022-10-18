瑞典環保少女童貝里：政治有毒 未來不會從政

現年19歲的瑞典氣候活動家童貝里近日表示「未來將不會從政」，更認為政治「有毒」。（美聯社）

現年19歲的瑞典 氣候活動家童貝里（Greta Thunberg）近日表示「未來將不會從政」，更認為政治「有毒」。

BBC報導，這位瑞典少女2018年以罷課來激發全球重視氣候變遷 議題後聲名大噪，她近日談到未來是否會從政時表示：「必要的改變，只有在外部有足夠的公眾壓力時才會發生，而這是我們能創造的」。

童貝里還提到自己從未試圖成為這場全球運動的代言人，他指出「責任實在太大了，如果世上所有希望都寄託在一名疲憊不堪的青少年肩上時，我想這不太好」。

聯合國全球氣候峰會 （COP27）將於11月6日至18日在埃及舉行，不過童貝里將缺席，他表示「那裡不需要我，會有其他來自受影響最嚴重地區的人參加，我認為他們在那裡的發聲更重要」。

此外，童貝里還談到自己這幾年在網路上被霸凌的話題，並表示自己尚未受其影響，他指出「我最擔心的是當人們撒謊並傳播有關我的陰謀論，因為我不會撒謊，所以當其他人散布有關我的不實謠言時，我會說『不，別這麼做』」。

先前包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國前總統川普（Donald Trump）等數位領導人都曾在推特上針對她，她回應道「我只覺得這真的很有趣，世界上最有權勢的人會被一個青少年嚇到，這很有趣」。