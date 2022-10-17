英相特拉斯最快本周丟工作？下台呼聲起 英鎊上漲

英相特拉斯有可能很快被趕下台，成為史上最短命英相。（美聯社）

英國首相特拉斯 三天前撤換財政大臣，減稅政策緊急轉彎，力求保住自己的工作。但有保守黨人士私下預測，搞棄帥保車可能沒有用，她最快本周會被趕下台，成為史上任期最短英相。

華爾街日報報導，保守黨議員現在必須權衡：是否該讓特拉斯帶領該黨參加兩年內必須舉行的大選，或是她的政治威信已有不可逆轉的傷害，由她領導該黨必敗無疑？分析人士說，她在唐寧街的任期前景很不樂觀，最快可能本周就會丟工作。

倫敦國王學院政治教授Vernon Bogdan懷疑特斯拉撐不久，「最多再幾周，也許更短」。他說，保守黨議員深恐特拉斯會害他們也在大選時失去席位，這會是促成他們換首相的動力。

有位2019年在選區得票超過65%的保守黨議員說，擔心下次選舉失利讓他晚上睡不著覺。他表示：「我有（小孩）私立學校的費用要付，而我的房貸正在狂飆。」

周日已有同黨議員公開呼籲特拉斯辭職，其中包括Robert Halfon，他不客氣地批評「政府就像自由主義的聖戰士，把整個國家當白老鼠，執行超級超級自由市場的實驗。

根據金融時報，私募股權投資 公司Terra Firma的創辦人Guy Hands也認為，特拉斯「應該儘快走人」。他形容，砍掉財政大臣夸騰是懦弱的政治行徑。

要求特拉斯下台的呼聲升高後，英鎊周一在亞洲早盤大漲0.9%到1.1273美元，上周五英鎊重挫1.4%，當時投資人警告，光是撤換夸騰和取消180億英鎊公司稅減免計畫還不夠。

目前，資深內閣成員仍支持特拉斯。金融時報援引一位親特拉斯的黨內人士說，「陰謀反政府的人明顯罔顧經濟繁榮或市場狀況，市場就怕政局不穩」。

但上周PeoplePoll的民調 顯示，特拉斯的支持度僅9%，是1990代以來最低。其實保守黨對踢掉被認定是大選包袱的領導人並不會手軟，最近的例子是前兩任民調下滑的英相，強生和梅伊。如果特拉斯兩個月內下台，她將成為英國有史以來「最短命」的首相。不過，保守黨的問題在於還必須找到繼任者，黨內章程要求至少要有兩人出來競選，意味在最終贏家出爐前，將有另一段不確定時期。

目前熱門人選包含先前敗給特拉斯的前財政大臣蘇納克、下議院領袖Penny Mordaunt，以及國防大臣Ben Wallace。