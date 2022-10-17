北韓核試場修復 南韓憂11/7前恐第7度核試

一名男子14日在首爾地鐵站，看著新聞播放北韓核試驗的畫面。（Getty Images）

中國共產黨今天起召開第20次全國代表大會，南韓 政府判斷北韓 很有可能在近期進行第7次核試驗，採取緊急因應體系；南韓國防部 長李鐘燮也預測北韓可能再啟動一連串故意挑釁。國家安保室研判，北韓近期一連串飛彈挑釁行動，很有可能是核試驗的事前偵查工作。

韓聯社報導，南韓總統辦公室周日維持「緊急辦公體系」，高層官員表示，「北韓隨時可能進行核、飛彈挑釁，（南韓政府）在緊張局勢中維持24小時因應態勢」。報導指出，總統尹錫悅持續透過國家安保室等單位，及時聽取北韓挑釁動態等報告。

多數分析認為，北韓很可能在中共20大結束後，至美國期中選舉日間的這段時間進行第7次核試驗；南韓國家情報院也推測，核試驗日期可能落在10月16日至11月7日間。

據國防部轉述，李鐘燮指出，北韓近期接連發射彈道飛彈，並將南韓「正當的射擊訓練」扭曲為「故意挑釁策動」，主張北韓明顯違反「平壤共同宣言」的行動是經過嚴謹策畫的挑釁，之後可能啟動一連串故意挑釁，強調當前情勢嚴重。目前北韓位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核子試驗場已修復完畢。

北韓日前通過立法，將先發制人使用核武器合法化。「紐約時報」日前評論指出，美國到了面對現實的時候，鼓勵金正恩放棄核武的努力已經失敗，華盛頓需要考慮「接受北韓是一個有核國家」，以消除阻礙北韓和美國通過談判解決分歧的主要障礙。