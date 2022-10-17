港移民二代當選溫哥華市長 台僑憂高雄姊妹市計畫流產

新當選溫哥華市長的沈觀健（右一），10月1日與溫哥華台灣僑胞舉行茶會，當時對是否支持高雄和溫哥華結為友誼城市的態度不明。（中央社）

加拿大 卑詩省昨舉行市長改選，對台灣友好的原溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）落敗，香港 移民後代沈觀健（Ken Sim）挑戰成功，成為溫哥華有史以來首位華裔 市長。台裔社區擔心溫哥華和高雄結為友誼城市的案件將胎死腹中。

卑詩省15日舉行地方選舉，分別改選市長、市議員與教育局委員等職位。沈觀健代表新興中間偏右政黨「優化城市黨」（A Better City）參選，根據截至午夜的開票情況，沈觀健贏得逾48%選票，確定勝選。謀求連任的史都華得票率約32%，已承認敗選。官方選舉結果將於19日公布。

沈觀健出生於加拿大，父母來自香港。他乃政治素人，長期在商界打滾，上一屆2018年首度投入市選，當時以957票之差輸給史都華，如今雪恥成功。不過，沈觀健被視為親北京，讓許多台裔社區人士產生憂慮感。

因為原溫哥華市長史都華與台裔社區關係非常友好，去年並啟動溫哥華與世界城市締交「友誼城市」（Friendship City）項目，殷殷期盼高雄市可望成為溫哥華全球第一個友誼城市。昨有許多溫哥華台僑參加史都華的競選晚會，對於史都華的落敗感到遺憾失望。

積極推動高雄與溫哥華結緣的大溫哥華台灣僑界聯合會前主席張理瑲表示：「未來還是會繼續推動高雄和溫哥華締結友誼城市，但不確定新市長沈觀健會不會同意，因為選舉過程中，親中國的組織社團大力支持他，中國政府已經強力表態反對友誼城市的案子，我想沈觀健恐怕不敢得罪中方。」

在選前的10月1日，沈觀健與台灣社區有一場茶會，交流他參選的理念。有台僑問起他是否支持高雄與溫哥華結誼，沈觀健並未正面回答，反批評史都華想做這個案子只是「想分化華裔社區」，稱友誼城市「對促進溫哥華商業發展並沒有幫助。」

沈觀健代表的「優化城市黨」被視為親中右翼黨派，在本次市選中勢如破竹，奪得溫哥華市議會十個議席中的七席、公園委員會七席中的六席，以及學務委員九席中的五席。另外，華裔參選人Simon Yu在卑詩省北部城市喬治王子城勝選，成為當地有史以來首個華人市長。