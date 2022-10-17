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保守黨高層將開會「逼宮英相」 前大臣率先表態籲辭

編譯中心／綜合16日電
英國首相特拉斯越來越邊緣化。（美聯社）
英國首相特拉斯越來越邊緣化。（美聯社）

英國首相特拉斯一個多月，聲望節節下滑，朝野都不支持。有英媒指出，保守黨高層計畫在17日的晚餐會上，討論特拉斯的去留問題。消息人士表示，特拉斯「雖在位卻不掌權」。

英國「衛報」報導，英國前財相蘇納克的支持者主辦這次晚餐會，邀請了15至20名保守黨高官，希望商討如何、何時罷免特拉斯，可能的繼任者包括蘇納克和國防大臣華勒斯等。一名知情人士稱：「（晚餐會）現在變成了一項拯救保守黨和英國經濟的任務。」

英國電訊報報導，英國國會議員布朗特成為第一個呼籲英相特拉斯辭職的保守黨議員。他認為特拉斯無法度過當前危機，「現在」就應該辭職。布朗特曾在前首相卡麥隆政府出任司法大臣，並已表明不會角逐下屆大選。

支持特拉斯的陣營也在行動，她的內閣盟友昨晚警告保守黨議員們，如果他們在短短的幾個月內推翻第二名領導人，保守黨肯定會「作為一個政黨走到頭」，只能被迫舉行全國大選。工黨近期民調已超過保守黨；英媒指出，工黨已經在為大選做準備。

特拉斯日前宣布開除財政大臣夸騰，由前外交大臣杭特接任，並宣布恢復提高公司稅，這是她第二次宣布撤銷減稅計畫中的關鍵內容。

英國新任財政大臣杭特認為，再一次黨魁選舉將曠日費時。（美聯社）
英國新任財政大臣杭特認為，再一次黨魁選舉將曠日費時。（美聯社）

而新任財相杭特在上任不到24小時內宣布，他實際上已揚棄特拉斯促進成長的經濟策略，還與英國央行總裁貝利會面並獲得支持。這顯示財金首長已針對財政的永續性達成共識，也讓首相特拉斯看來越來越邊緣化。

英國財金當局重新結盟，也為過去幾個月來的雙方恩怨暫時畫下句點。特拉斯及內閣成員指責貝利抗通膨不力，但她與前財相夸騰的減稅計畫引發英鎊和債券暴跌，又迫使央行出面收拾爛攤子。

在杭特坦承迷你預算案「犯下錯誤」後，一名黨內盟友稱他是英國政府的新「執行長」，特拉斯成了退居第二線的「董事長」。

對於特拉斯朝令夕改、應予以撤換的看法，杭特告訴BBC說，選民要的是穩定。他認為，最糟的情況莫過於高層的政治不穩定，再一次黨魁選舉將曠日費時。他認為：「未來大選時，人民將根據我們在未來18個月的表現評斷，而那遠比過去18周重要。」

特拉斯 英國 央行

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