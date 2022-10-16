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Kakao數據中心火災癱瘓全韓日常 潛在依賴度危機浮現

中央社／首爾16日專電
位於首爾南方板橋新都市的SK數據中心15日傳出火警，導致入口網站Kakao及Naver部分服務受影響，其中服務囊括南韓民眾日常生活大小事的Kakao災情尤其嚴重，意外讓大眾意識到自身對Kakaotalk相關服務過度依賴的嚴重性。 （路透）
位於首爾南方板橋新都市的SK數據中心15日傳出火警，導致入口網站Kakao及Naver部分服務受影響，其中服務囊括南韓民眾日常生活大小事的Kakao災情尤其嚴重，意外讓大眾意識到自身對Kakaotalk相關服務過度依賴的嚴重性。 （路透）

位於首爾南方板橋新都市的SK數據中心15日傳出火警，導致入口網站Kakao及Naver部分服務受影響，其中服務囊括韓國民眾日常生活大小事的Kakao災情尤其嚴重，意外讓大眾意識到自身對Kakaotalk相關服務過度依賴的嚴重性。

Kakaotalk的單月活躍用戶數（MAU）達4700萬，在人口近5200萬的韓國被稱為「國民通訊軟體」，但他的重要性並不只在網路通訊，旗下提供服務幾乎遍布日常生活大小事，這次事故也驚動韓國政府，要求查明事故原因及擬定防範機制。

根據韓國科學技術情報通信部彙整資訊，位於板橋新都市的SK C&C數據中心在15日下午3時19分左右傳出火警，Kakaotalk等Kakao旗下多項主要服務因系統電源斷電，從3時30分起就大癱瘓。

直到今天凌晨1時30分左右才恢復Kakaotalk手機通訊功能，電腦版Kakaotalk則是到早上10時25分許才能正常使用，但傳送影片、照片等大型檔案，以及相關轉帳、身分認證、新聞檢索功能仍未完全恢復。

除通訊app相關功能，截至韓國時間16日3時30分，Kakao地圖、計程車呼叫服務KakaoT、內容服務KakaoPage等連動Kakaotalk帳戶的功能都尚未恢復正常，音樂平台melon也因服務狀態可能受影響，針對連動Kakaotalk帳戶的用戶提出補償方案。

不過，大部分受影響用戶都是Kakao免費服務的重度使用者，包括定期轉帳、呼叫計程車、透過通訊軟體處理公務、傳送訂單等，恐怕很難得到補償。一名住在仁川的30多歲民眾接受朝鮮日報訪問時表示，「在街上真的很難直接攔到計程車」，也讓他感受到這段日子以來是多依賴Kakao服務，「覺得蠻可怕的」。

Kakao方向媒體說明，設置在板橋數據中心的伺服器多達3.2萬台，是Kakao最主要的數據中心，原本預計在事故發生的20分鐘就能修復，但因數據損失量大於預期，截至今天中午大約修復1.2萬台，仍在持續搶修。

Kakao表示，所有數據在其他數據中心都有備份，事故發生後公司內部也立即啟動因應措施，但也坦言考慮不周，「雖然預先準備風險因應方案，但火災並不在預想中」；指出備份工作在現場斷電狀況下預期會花上不少時間，且能將3.2萬台伺服器資料全數下載的業者並不好找。

Kakao稱這次「因單一數據中心影響整體服務是例外狀況」，但其實這並非Kakao數據中心首次出問題，Kakaotalk服務在10月4日曾短暫癱瘓近20分鐘，韓國科技部今年7月也曾要求Kakao強化通訊軟體伺服器錯誤警告措施，增設備用伺服器等。

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