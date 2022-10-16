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印度核潛艦試射成功 全球第6國 對中構成更大威脅

編譯中心／綜合15日電

印度國防部昨宣布，印度已成功自首艘國產核動力潛艦「殲敵號」（INS Arihant）上，試射一枚彈道飛彈（SLBM），為印度打擊能力再添助力。

中央社引述法新社報導，印度「核嚇阻能力」測試，展現軍事能力的顯著進步，使其成為擁有核打擊與陸地、海上和空中反擊能力的6個國家之一，與美國、英國、俄羅斯、法國與中國並列。

印度國防部在聲明中表示，這次試射對於證明潛艦人員的能力以及驗證彈道飛彈潛艦具有重要意義，是攸關印度核嚇阻能力的關鍵要素。外界認為，印度將對中國和巴基斯坦等存在領土糾紛的國家，構成更大威脅。

聲明也指出，自孟加拉灣「殲敵號」發射的飛彈，所有武器系統的操作與技術參數全數通過測試。為了強化戰略核威懾力量，印度計畫擁有四艘「殲敵級」彈道飛彈核潛艦，一號艦「殲敵號」在2009年下水；二號艦「艾里達曼號」（Aridhaman）也在五年前下水，目前正進行海試。

綜合報導指出，「殲敵號」排水量6000噸，配備12枚射程可達750公里的K-15或B-05彈道飛彈；從印度公布的飛航注意範圍研判，這次試射的可能是K-15。

印度是世界最大的武器進口國之一，至今仍嚴重依賴俄羅斯的軍事硬體，SLBM試射凸顯印度打造自身軍事硬體的努力。此外，印度首艘國產航空母艦「維克蘭特號」（INS Vikrant）9月正式服役，是抗衡中國軍事威脅里程碑。

印度也正在研發射程可達3500公里的K-4彈道飛彈，對中國尤其構成威懾力。

印度 彈道飛彈 國防部

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