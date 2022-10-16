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英國保守黨內部看衰特拉斯 大位「撐不過聖誕節」

編譯中心／綜合15日電
英國首相特拉斯拼命堅守著大位，圖攝於14日。（路透）
英國首相特拉斯拼命堅守著大位，圖攝於14日。（路透）

衛報報導，英國首相特拉斯14日拼命堅守著大位，先撤換財政大臣夸騰，接著放棄迷你預算案的取消公司稅上調計畫，但屈辱的政策大轉彎仍未能安撫金融市場或憤怒的保守黨議員。

據報導，保守黨資深議員們正在策畫怎麼把特拉斯趕下台，一些人則考慮是否在未來幾天公開呼籲她辭職。一位前內閣大臣表示，他們認為特拉斯「是否將能堅持到聖誕節」的機率是「一半一半」，又稱「如果我可以揮動魔杖、現在就擺脫她，那我會的，但問題在於機制」。

部分保守黨議員認為，任命兩度未能打贏黨魁選舉的中間派杭特出任財相，可以幫特拉斯爭取到一些時間，但可能只能等到本月底的政府中期財政計畫出爐。其他議員則認為特拉斯「完了」（Finished），被趕下台只是時間問題，特別是如果有一系列進一步民調顯示保守黨落後工黨超過30個百分點，這種情況將導致在野黨贏得壓倒性勝利。最新民調顯示，保守黨支持度跌剩19%，而工黨的支持度則升至53%，領先保守黨34個百分點。

研究顧問公司Savanta ComRes的最新民調則顯示，71%英國民眾不認為特拉斯能挽回民眾信心，六成受訪者認為特拉斯與夸騰都要為目前經濟狀况被究責，但認為特拉斯是罪魁禍首的人多出18%。

根據報導，保守黨前黨魁黑格（William Hague）告訴第4頻道新聞，這是個「災難性事件」（Catastrophic episode）。雖然他仍希望特拉斯可以恢復，但也坦白地表示，她的首相大位「危在旦夕」（Hangs by a thread）。

特拉斯 民調 英國

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